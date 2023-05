Falta menos de una semana para que Kiko Matamoros y su novia, Marta López Álamo se den el 'sí, quiero'. Será el próximo 3 de junio cuando la pareja se case después de cinco años de intensa relación. Como la modelo está de actualidad por su inminente enlace con el colaborador de 'Sálvame', el programa 'Fiesta' en su sección de retoques estéticos de las famosas ha querido de los que se había hecho Marta López.

Algo que parece que no ha sentado nada bien a la futura novia. Y aunque es ella la siempre se ha mostrado muy transparente al hablar de sus cirugías y retoques, no le ha gustado nada las fotos que han utilizado para ello.

"Tenía anorexia y había cogido 20 kilos en un mes. Esas fotos que usáis son de cuando tenía mi trastorno y luego cuando estaba hinchada por un proceso de recuperación del TCA, así que os debería dar vergüenza comparar con ese tipo de fotos. Así lo digo", ha comenzado explicando.

Instagram

Instagram

Y luego ha querido aún más en el tema de su trastorno de comportamiento alimentario dejando claro que " con 14 años tenía cara de niña enferma porque lo estaba. Y cuando cogí 20 kilos estaba en un momento de transición. Fin. Que comenten mis retoques genial, pero decir que parezco otra persona de manera peyorativa? Por suerte soy una persona sana y feliz" concluye.

Su apoyo a Tamara Falcó

En los últimos días se ha cuestionado mucho la subida de peso de Tamara Falcó y Marta López ha querido dar su opinión al respecto. "Yo sinceramente no sé si es verdad que Tamar Falcó ha recurrido a "regímenes estrictos" para peder 10kg. en un mes, pero si es así ha sido en parte por problemas provocado por la constante opinión pública en torno a su peso en los medios. Me parece aberrante que se juzgue así a la ligera el físico de una persona cuando coge o pierde peso, si no tiene ningún tipo de problema con haber podido o no coger peso, se lo podéis estar creando con vuestras constantes opiniones sobre su ha aumentado su talla o no".

Gtres​