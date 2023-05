El cambio físico de Marta López desde que la conocimos hasta ahora es más que evidente. La modelo siempre se ha mostrado partidaria de pasar por quirófano para mejorar su imagen. Ella misma ha hablado abiertamente de sus operaciones estéticas. Nunca las ha ocultado. "Si tenéis un complejo podéis hacer dos cosas: os adaptáis a él y os conformáis, que es súper respetable, o decidís cambiarlo, que también es totalmente lícito", dijo en el que canal que tenía en Mtmad. A punto de dar el 'Sí, quiero' a Kiko Matamoros, la modelo ha mostrado cómo era su nariz, en 2018, antes de someterse a una rinoplastia. "Esta es mi nariz de antes. Súper parecida a la de ahora. Únicamente me afiné el tabique un poco porque de frente se veía más ancha", explicaba la modelo a sus seguidores de Instagram.

Hace algunos meses, Marta ya compartió una imagen junto a la que escribía "sin la nariz operada". Una foto en la casi está irreconocible y es que desde entonces hasta ahora su físico ha dado un cambio radical. La rinoplastia no es el único retoque estético al que se ha sometido.

A sus 26 años, Marta ha pasado hasta varias veces por quirófano para retocarse el pecho. Hace un tiempo se puso prótesis anatómicas por debajo del músculo, pero no quedó contenta con el resultado y las cambió por prótesis redondas por encima del músculo, de 380 gramos. Pero tampoco estaba a gusto con el tamaño y en abril de 2022 volvió a entrar en quirófano para ponerse 315 gramos y anatómicas. La modelo explicó que lo hacía porque "no dormía cómoda, y eran demasiado para mi estructura y, además, estoy muy delgada para tener prótesis redondas".

Pero la nueva imagen de Marta López no ha sido toda a golpe de bisturí. Los rellenos de ácido hialurónico también son algunos de sus aliados. La modelo ha conseguido los labios que quería con rellenos semipermanentes. Una vez incluso se quitó porque los veía demasaido hinchados. Y si seguimos hablando de su sonrisa, Marta luce unos dientes perfectos desde 2021. Se puso fundas de porcelana y de un color blanco inmaculado. Ella ya llevaba unas fundas anteriores pero no le gustaban porque le habían quedado muy artificiales.

En cuanto a los rellenos destaca el embellecimiento facial completo que le hizo Carla Barber en 2020 (cuando la doctora era pareja de Diego Matamoros): relleno de pómulos y ojera lateral para elevar y proyectar tercio medio, rasgando la mirada; relleno de surco nasogeniano, mentón y arco mandibular para conseguir efecto 'lift' y reducir la proyección labial; rinomodelacion para elevar y proyectar punta nasal.

Eso sí, Marta no oculta sus operaciones pero tampoco quiere que le adjudiquen algunas que no se ha hecho. La modelo desmintio de manera tajante haberse quitado las costillas flotantes. "Mi cintura. No me he quitado las costillas flotantes. Tengo una cintura estrecha, estoy plana, no me he hecho ninguna liposucción", confesó en 2021 a sus seguidores en redes. Sobre su culo declaró que "es de lo que menos me gusta de mi cuerpo porque lo tengo para fuera. Es de constitución. Ahora solo me ejercito. Ni me he puesto implantes, ni infiltraciones, ni me he hecho nada. Me he hecho mesoterapia y me he pinchado vitaminas y L-Carnitina para reafirmar y tersar la piel. Mi culo es mío".

Los retoques estéticos de Kiko Matamoros

La novia de Kiko Matamoros comparte con él su 'amor' por los retoques. El último que se hizo fue el pasado abril, concretamente un 'microblading', un tatuaje semipermanente para dar forma y profundidad a las cejas. Desde hace más de dos décadas las entradas y salidad del colaborador televisivo por quirófano han sido constantes.

Cada cierto tiempo, se hace sus 'repasos' con rellenos de ácido hialurónico y bótox. En junio de 2021 también se sometió a una marcación abdominal para eliminar grasa localizada y piel sobrante. Anteriormente se sometió a una otoplastia para corregir diferentes morfologías de las orejas y se retocó los párpados. En su historias de operaciones también destaca una blefaroplastia inferior para corregir las bolsas de los ojos y un retoque de tabique. También transformó su rostro: un lifting facial.