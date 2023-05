Emma García deja claro qué momento vive su matrimonio con Aitor Senar en 'Fiesta'. Este 28 de mayo, el magazine de Telecinco giró entorno a la posible deslealtad de un personaje conocido a su pareja lo que ha hecho que la presentadora y los colaboradores charlaran sobre las infidelidades sentimentales. José Manuel Parada era uno de los invitados de la tarde y no dejó pasar la ocasión para dar su opinión. "Un mal momento o una tentación la puede tener todo el mundo" y sus palabras 'indignaban' a la presentadora. "¿Ahora se le llama mal momento, Parada?", le preguntaba Emma García, que hizo una oferta laboral a sus compañeros de 'Sálvame', a su compañero de profesión y éste le respondía sin cortarse. "Yo sé que tú eres una mujer casada, pero no estás muerta". "Nunca jamás", aseguraba la vasca.

Emma García: "Yo presumo de estar casada y más viva que nunca"

Lejos de dejar el debate, José Manuel Parada continuaba con su reflexión sobre las infidelidades y lanzaba una 'pulla' a Emma García que hace unos días se reencontró con Felisuco, su compañero en 'A tu lado'. "Es que tú eres de las que presumes de fidelidad" dijo y obtuvo una respuesta contundente por su parte: "No, yo no presumo de nada. Yo presumo de estar casada y más viva que nunca. Que ya cada uno lo aplique como quiera", afirmó.

Telecinco

Emma García: "¿Tú crees que con la persona que yo tengo al lado me va a tentar alguien?"

José Manuel Parada no desistía y quería saber si Emma García no se había sentido tentada por otro hombre que no fuera su marido, Aitor Senar. "¿No hay ningún vecino o algo? ¿O algún compañero de trabajo?" quería saber el que fuera presentador de 'Cine de barrio'. "Pero, ¿tú te crees que con la persona que yo tengo al lado a mí me va a tentar alguien?" dejaba claro la comunicadora. "Hombre, no sé yo...", dudaba el presentador y Emma García zanjaba la polémica marchándose a publicidad y pedía perdón a su directora, Eva Espejo, por no Ya sí, García pedía perdón a la directora del programa, Eva Espejo, por no introducir el corte publicitario cuando correspondía: "Eva, me habías dicho que nos fuésemos a publicidad, ¿no? Bueno, pues un poquito antes me tendría que haber ido. Hasta ahora", fueron sus palabras para zanjar el tema. Y es que si de algo presume Emma García es de su matrimonio con Aitor Senar. La pareja, que son padres de una chica Uxue, llevan 23 años de feliz matrimonio y la comunicadora dedica mensajes de amor a su marido siempre que puede.

Gtres

Emma García reconoce qué es lo más difícil de trabajar el fin de semana

Este fin de semana, Emma García también disfrutó de la fiesta del verano de Unicorn y allí se mostró encantada con la productora y el equipo. "Es mi segunda fiesta con Unicorn y estoy encantada a pesar de que es duro trabajar los fines de semana y los festivos que éste es el añadido pero estamos encantados porque su sonrisa cuando llegas y la atmósfera que tenemos y el buen clima compensa ese otro problemilla familiar que a veces es difícil de gestionar porque es sábado y domingo", comentó.