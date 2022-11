Las 50 mejores series cortas para ver en Netflix

Duración: 10 capítulos de 50-60 minutos.



Inspirada en la autobiografía superventas del New York times Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive, de Stephanie Land.La serie muestra las vicisitudes que vive Alex, una madre soltera que recurre a limpiar casas para tratar de llegar a fin de mes mientras huye de una relación abusiva. Pero su propia supervivencia no es su única preocupación.

Además tiene que luchar por salir de la indigencia para darle a su hija Maddy una vida mejor. Obligada a vivir en una casa de acogida y a trabajar como asistenta, Alex irá conociendo a gente dispuesta a ayudarla, a salir de las actitudes cohibidas y sumisas arrastradas de su relación tóxica y a encontrar un nuevo futuro para ella y su pequeña.

'La asistenta': reparto, capítulos y estreno de la temporada 2