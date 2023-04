Felisuco se hizo famoso en la pequeña pantalla, saltó a la fama de la mano de Emma Garcia para después dedicarse a algo muy distinto como es la política. A su vez, el primer gran proyecto de Emma García en la televisión nacional fue el magazine vespertino A tu lado junto al cómico y político Felisuco. Este programa se convirtió en un gran éxito y lanzó la carrera de la vasca. Debido a la popularidad de A tu lado, la vasca se convirtió en una habitual en eventos como las galas de Miss y Mister España o las galas de los premios TP de Oro.

La periodista condujo el exitoso programa de Telecinco en 2008 y ese año empezó a presentar el aún desconocido Mujeres y hombres y viceversa. El programa de citas de las mañanas de Telecinco resultó ser otro gran éxito y se convirtió en todo un fenómeno social, cosechando un %18 de share en las mañanas de la cadena.

Emma García recuerda a Felisuco en 'Fiesta'

20 años después, Emma García ha tenido unas palabras muy bonitas para su compañero en redes sociales con una foto juntos desde el plató de Fiesta. "Y los buenos recuerdos que me traes mi querido Felisuco. Qué suerte tuve de trabajar 'A tu lado'. Gracias por tu visita ¡Siempre siempre es una alegría verte!", escribía la presentadora emocionada en esta foto en la que posa emocionada con quien fue su compañero.

Pero no es la primera vez que demuestran su cariño y amistad en un plató de televisión. Cuando Emma García se puso al frente de Viva la vida para sustituir a Toñi Moreno, Felisuco ya intervino en directo. "En un día tan importante, ¿cómo iba a faltar para desearte todo el ánimo y la fuerza?", le dijo el cántabro a Emma, que muy agradecida le respondió: "Te quiero muchísimo".

Pero ¿qué fue de Felisuco? Pues además de actor y colaborador de crónica social en A tu lado, se convirtió en el vicepresidente del Real Racing Club de Santander tras la destitución del anterior consejo de administración. No obstante, un mes después presentó su dimisión. En 2016 se propuso como número uno en la lista al Congreso por Cantabria que presentó Ciudadanos en las Elecciones generales de España de 2016. En esas elecciones obtuvo un escaño en el Congreso de los Diputados. Unos años después en 2019 presentó su dimisión sin terminar el mandato.