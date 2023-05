Rocío Flores no está al 100%. Desde hace algún tiempo, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha sufrido varios mareos. "La historia de mis mareos ya os la cuento en otro momento que me encuentre mejor", dijo en noviembre de 2022 tras sufrir uno de estos episodios. También el pasado mes de abril pidió ayuda a sus seguidores para saber qué le pasaba en el labio, lo tenía hinchado y le había dado fiebre, pero no quería ir al hospital porque hace algunos años la ingresaron por algo parecido y "nunca supieron qué era, me hicieron pruebas de todo tipo pero no lo vieron claro. Me ha salido y cada vez está peor", explicó entonces.

Los mareos han continuado estos meses. Hace unos días comentó que tenía molestias para poder dormir y que últimamente estaba muy cansada. De ahí que se haya puesto manos a la obra para aclarar el origen de estos problemas de salud. Rocío Flores ha acudido al médico. "Ahora sí... a ver que me dicen", escribía en su redes desde la sala de espera de la consultade Hospital Quirón de Málaga.

Stories

A la salida de la consulta, la influencer ha contado cómo le había ido y qué pruebas le habían mandado el médico. "Acabo de salir. Me han pedido analíticas de absolutamente todo, incluidas las heces", contaba enseñando el bote en el que tiene que entregar las muestras. Los médicos han querido descartar que se tratase de tiroides, algo que le apuntaban a Rocío muchos de sus seguidores. "Me han hecho una ecografía del tiroides y en la eco parece como que el tiroides lo tengo bien", explicaba. A la concursante de 'Supervivientes 2020' también le han pedido "una analítica de lactosa y fructosa". Agobiada por tanta prueba médica pero a la vez feliz de poder conocer el origen de sus problemas de salud, concluía su directo: "Así que a ver de dónde vienen mis mareos".

Rocío Flores quiere que Alma gane 'Supervivientes'

Horas antes de estos Stories en directo, la influencer hacía compartía con sus seguidores sus impresiones sobre esta edición de 'Supervivientes'. Rocío aclaraba que no la está siguiendo mucho pero que tenía una clara favorita para ganar: Alma Bollo. "No estoy siguiendo mucho este año 'Supervivientes' porque no veo la tele en casa. Estoy enfocada en otras cosas, pero después de lo de lo que he visto, mi ganadora es Alma. Se lo merece. Espero que llegue a la final. Se lo está currando en las pruebas", reconocía Rocío.

Stories

Sus palabras no han gustado mucho a sus 'haters', que le criticaban que hablase del concurso si no lo estaba viendo y ella, que no se queda callada les ha contestado: "A Manuel le conozco y es un tío estupendo. A Alma, algo he hablado con ella y me parece una chica súper simpática. Yo he estado en esa isla 4 meses y he sido tercera finalista. Sé lo que se siente y lo que se sufre. Para mí, son dos personas que tienen un corazón de oro. Alma se lo está currando un montón con sus más y sus menos. No estoy comentiendo ningún delito a la hora decir mi opinión públicamente".