En las últimas horas, el círculo cercano al futbolista Sergio Rico atraviesa momentos decisivos y extremadamente duros. El jugador del Paris Saint-Germain se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, a raíz de un accidente que ha sufrido durante la romería del Rocío 2023 donde hemos podido ver a muchos más famosos como Fran Rivera y Lourdes Montes. Pasadas las primeras 24 horas desde el desafortunado incidente que ha conmovido al mundo del deporte, Alba Silva, esposa de Sergio Rico, ha reaparecido en su perfil de Instagram para compartir cómo se siente en estos momentos tan difíciles, en los que cada minuto es trascendental. En una foto publicada en su cuenta, se puede leer un desgarrador mensaje junto a una imagen de su enlace: "No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto".

Instagram

El duro momento que atraviesa Alba Silva tras el accidente de Sergio Rico

La situación médica de Sergio Rico se describe como "estable dentro de la gravedad" y se encuentra bajo efecto de sedación. Estas palabras han generado una gran preocupación entre sus seguidores y admiradores, quienes se mantienen a la expectativa de cualquier actualización sobre su estado de salud. Su esposa, la influencer Alba Silva, completamente destrozada por la situación, ha querido expresar su agradecimiento por el apoyo recibido desde que el portero sufrió el accidente. En un Stories ha escrito un mensaje de agradecimiento: "Gracias por todo vuestro cariño hacia nosotros. Sergio tiene a muchísima gente orando por él y es muy fuerte. Yo no tengo palabras para definir cómo me siento". Sus palabras reflejan la angustia y la fortaleza que la acompañan en estos momentos de incertidumbre.

Instagram

La solidaridad y los mensajes de ánimo han inundado las redes sociales desde que se conoció el accidente de Sergio Rico. Compañeros de equipo, amigos, seguidores y amantes del fútbol se han unido en una muestra de apoyo y cariño hacia el portero y su familia. La fuerza y la esperanza se convierten en pilares fundamentales para afrontar esta difícil situación, mientras el mundo del deporte se une en una sola voz para enviar energías positivas y deseos de pronta recuperación.