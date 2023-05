Chenoa confiesa cómo se siente tras ser la elegida como presentadora de 'Operación Triunfo 2023'. Su talento y perseverancia ha hecho que la cantante consiga presentar el talent que la llevó a la fama allá por el año 2001. Ahora, 22 años después de su debut en televisión en este concurso, la mallorquina regresa al formato que la vio nacer y será la presentadora de la nueva edición que prepara Amazon Prime Video. En la mañana de este 30 de mayo, Chenoa; Tinet Robira, presidente de Gestmusic, productora del concurso, y Noemí Galera además de varios representantes de la plataforma han dado algunos detalles de la nueva edición del concurso. La mallorquina se ha sometido a las preguntas de los seguidores del formato en Youtube y ahí ha revelado cómo recibió la noticia y cómo afronta ser ahora su presentadora. "No me lo pensé, siempre estaba atenta al programa porque me gusta la manera de buscar el camino al arte que tiene. En 90 minutos voy a sentir muchas cosas y se nota mucho en el cariño" y ha añadido que tomará buen ejemplo de Roberto Leal, último presentador de 'O.T.' que le envió un sincero mensaje de felicitación. "Roberto Leal es tan cariñoso y amoroso y ya le pediré conseho. Me dejo llevar y luego preguntar mucho y hacerlo fácil para que el engranaje funcione y luego lo que surge de la emoción que no estará en el guión", han sido sus palabras.

En el vídeo de la parte superior repasamos la trayectoria en televisión de Chenoa tras la confirmación de su regreso a 'Operación Triunfo'. Además de su papel de jurado en 'Tu Cara Me Suena', tiene un programa de radio y ha participado en numerosos programas de televisión. ¡Dale al play y descúbrelo para que no te pierdas nada!

Chenoa agradece las felicitaciones de sus compañeros de 'Operación Triunfo'

Los internautas también han querido saber cuáles de sus compañeros de 'Operación Triunfo' se han puesto en contacto con ella para felicitarla. "Fue súper secreto y muchos me mandaron el mensaje cuando se enteraron en plan "qué calladito te lo tenías". Natalia la tengo al lado que es mi vecina y nos cambiamos ropa y me trae comida. Gisela, Alejandro que me dejó un mensaje precioso, luego he leído a Javián..." dijo.