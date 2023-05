Roberto Leal desvela qué le parece que Chenoa sea la presentadora de 'Operación Triunfo 2023'. Hace unas semanas, Amazon Prime Video comunicaba que preparaba una nueva edición del talent musical que debutó en TVE en 2001 y del que han salido cantantes como la propia Chenoa, David Bisbal, Rosa López, Edurne, Soraya o Aitana y ahora ha confirmado que será la jurado de 'Tu Cara Me Suena' la que regrese a su 'casa' para presentar el formato. "Cuando tú vas... ¡yo vuelvo! Por fin puedo contaros que soy la presentadora de #OT2023", escribió en sus redes sociales tras la confirmación por parte de la plataforma de su fichaje.

Roberto Leal felicita a Chenoa por su vuelta a 'Operación Triunfo'

La vuelta de Chenoa a 'Operación Triunfo' 22 años después de su participación en la primera edición del concurso está dando mucho de qué hablar y una de las personas que se ha pronunciado ha sido Roberto Leal, que fue presentador del formato en sus tres últimas ediciones en TVE: 2017-2018 que ganó Amaia, 2018-2019 cuya victoria fue para Famous y la de 2020 en la que Nia fue la ganadora. Aunque el periodista se marchó a Antena 3 para presentar 'Pasapalabra' guarda un buen recuerdo del formato y su productora, Gestmusic, y les desea lo mejor. "Auténtica, trabajadora, profesional, carismática y honesta. Pocos como ella conocen el formato. Qué suerte tienen en @OT_Oficial de poder contar contigo y qué buen ojo tienen. ¡Que seas muy feliz en tu vuelta a casa, amiga! ¡Os deseo lo mejor! ¡Aquí, un fan!" escribió en su Twitter.

Auténtica , trabajadora, profesional, carismática y honesta. Pocos como ella conocen el formato. Qué suerte tienen en @OT_Oficial de poder contar contigo y qué buen ojo tienen. ¡Que seas muy feliz en tu vuelta a casa, amiga! ¡Os deseo lo mejor! ¡Aquí, un fan ❤️! pic.twitter.com/QGQYxY6OIz — Roberto Leal 🪁 (@RobertoLealG) May 27, 2023

La respuesta de Chenoa a Roberto Leal tras su felicitación por 'Operación Triunfo'

Enseguida la felicitación de Roberto Leal a Chenoa por su vuelta a 'Operación Triunfo' se llenó de reacciones. Noemí Galera, directora de la Academia de las últimas ediciones, le agradecía su cariño al formato. "Será una magnifica sucesora. Te quiero, @RobertoLealG", escribió y la cantante también quiso darle las gracias. "Gracias mi @RobertoLealG eres un referente para mí y tq mucho" fue su respuesta. Tinet Rubira, director de Gestmusis, también ha agradecido a Roberto Leal sus palabras y ha anunciado que este martes 30 de mayo harán una comparecencia en YouTube para dar detalles sobre la nueva edición que promete muchas sorpresas. "Me espera una edición movidita" ha adelantado.

gtres