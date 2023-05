ha desvelado que Noemí Galera y Manu Guix retomarán sus papeles como directora de la Academia y director musical, respectivamente, en la nueva edición de 'OT 2023', junto a dos de los nombres más queridos por los seguidores del programa, la profesora de técnica vocal Mamen Márquez y la coreógrafa Vicky Gómez. 'OT 2023' se estrenará a finales de este año en exclusiva en Prime Video en España. Además, Chenoa será la presentadora del programa.

'OT 2023' ofrecerá más de 80 horas de entretenimiento exclusivo en Prime Video para los fans en España y Latinoamérica, que se sumarán al canal 24 horas en directo a través de YouTube. Las galas semanales en directo tendrán una duración de 90 minutos, serán más dinámicas y contarán con un alto nivel de producción, destacando las actuaciones musicales de los concursantes. A continuación de las galas semanales, se emitirá una posgala en directo desde el plató en la que un presentador charlará con los concursantes y los profesores, y donde se mostrará contenido exclusivo.

Amazon Prime

Además, este año se estrenará un magazine diario con colaboradores y moderado por un presentador, en el que se ofrecerá lo mejor del día de una manera distendida, analizando los momentos clave de la semana, tales como el reparto de temas, los ensayos, el pase de micros y, por supuesto, todos aquellos contenidos destacados fruto de la convivencia de los concursantes. El presentador y el panel de colaboradores sacarán punta a cada clase y actividad que tenga lugar en la Academia para que los espectadores no se pierdan nada de lo que pasa entre gala y gala.

Pero mucho antes que esto, lo primero que viviremos en 'OT 2023' son los castings. ¿Quieres saber dónde y cuándo te podrás presentar a las pruebas de selección?

'OT 2023': Fechas y ciudades de los castings

Los castings para encontrar a los concursantes de la nueva edición de 'OT 2023' tendrán lugar del 3 de julio al 19 de septiembre en nueve ciudades de España: Barcelona, Zaragoza, Santiago de Compostela, Bilbao, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Sevilla y Madrid. Por otro lado, OT Cover, la iniciativa de preselección para los castings a través de las redes sociales que comenzó en 2017, también estará disponible este año. Los aspirantes a concursantes podrán subir una canción de 45 segundos a capella con el hashtag #OTCover2023 en Instagram y TikTok para tener la oportunidad de ser preseleccionados y saltarse la cola en los castings.

Durante todo el verano, los fans podrán seguir en directo los castings en las nueve ciudades a través del canal de YouTube de Operación Triunfo. Más adelante, los suscriptores de Amazon Prime podrán disfrutar en exclusiva de dos episodios especiales en Prime Video que mostrarán la fase final del casting donde se seleccionarán a los 18 concursantes que competirán en la Gala 0 para entrar a la Academia.