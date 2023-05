Belén Esteban no dejará la televisión tras el fin de 'Sálvame'. Diez Minutos llega a los kioskos esta semana con las últimas noticias de los famosos televisivos más queridos. La de Paracuellos nos cuenta, en la presentación de su nuevo gazpacho tradicional en Madrid, cuáles son sus planes de futuro tras el 23 de junio, fecha en la que está previsto que el programa en el que colabora desde hace más de 14 años deje de emitirse en Telecinco. "Yo la tele no la voy a dejar. Mi futuro es mi empresa de alimentación. Voy a seguir trabajando en la tele, aunque un poquito menos. Tengo un proyecto con La Fábrica de la tele (la productora de 'Sálvame'), pero no puedo decir nada. Lo que sí es que voy a dedicarme en cuerpo y alma a mi empresa, porque se la quiero dejar a mi familia", reconoce la colaboradora televisiva, que afirma que ella misma compra en el supermercado los gazpachos, aunque la empresa sea suya.

Aunque no puede dar detalles sobre ese nuevo proyecto con el que seguirá ligada a la televisión, sí cuenta que ella sigue "siendo de La Fábrica, porque ellos me salvaron la vida a mí. Estoy muy agradecida" y confiesa que su marido, Miguel, la apoya en todo. "También te digo que no somos el matrimonio perfecto, porque él es muy cabezón. Me sabe llevar muy bien", sentencia. Su rostro cambia cuando le preguntamos por el padre de su hija, Jesulín de Ubrique ("De ese señor no hablo. Sólo le deseo que cocine bien en 'MasterChef Celebrity'") y de Toño Sanchís, su exrepresentante: "Estoy deseando encontrármelo. Me debe 376.000 euros. No me ha pagado ni las costas. Se ha llevado lo que no era suyo y más. La Justicia va lenta, pero voy por la vía penal".

Y de un rostro televisivo a otro: Chenoa debuta como presentadora de 'Operación Triunfo'. La cantante, que se dio a conocer gracias a la primera edición del talent show, se pondrá al frente del formato que Prime Video recuperará a finales de año. Te contamos todos los detalles en el número Diez Minutos que ya está en los kioskos.

Entrevistamos a María Zurita y Blas Cantó

Además no te pierdas la entrevista que nuestra colaboradora Rosa Villacastín ha hecho a María Zurita, prima hemana de Felipe VI. La empresaria, que ha escrito un cuento titulado y ha participado en concursos como 'MasterChef Celebrity' nos confiesa cómo nació su instinto maternal. "Nunca antes había sentido la necesidad de tener un hijo hasta que unos amigos me regalaron a Zeta, mi perrita. Fue la que me despertó el instinto maternal", revela.

Por su parte, el cantante Blas Cantó, después de recuperarse de una importante crisis personal, nos presenta 'El Príncipe', un disco con el que ha aprendido a mostrarse sin la necesidad de la aprobación de los demás.

