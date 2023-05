Esta martes 30 de mayo Chanel visitaba 'El Hormiguero' para promocionar que saca nuevo disco. Sus fans están de suerte, y es que la artista también anunciaba en el programa dos fechas para sus conciertos que serán el 14 de agosto en Vigo y 9 de septiembre en Málaga. Chanel se lo ha pasado en grande con Pablo Motos pero le confesaba que tiene un gran trauma. La cantante vive con el miedo de morir asfixiada con su propia saliva, y es que una vez lo pasó muy mal. "Me estaba comiendo una chocolatina y con todo mi equipo a las 3 de la mañana en una furgoneta a oscuras, me la tomé y la saliva se me fue por el otro lado", comenzaba contando la joven haciendo presagiar lo peor.

La artista no podía respirar y en vez de pedir ayuda, se apartó del grupo. Algo erróneo porque si te pasa algo es mejor estar acompañada por si te tienen que atender. "No podía respirar, me tengo que ir sola porque me angustio. Acabé delante de la furgoneta en el suelo, intentando concentrarme buscar un hilo de aire". Su equipo en ningún momento se extrañó en verla en el suelo porque pensaba que estaba agradeciendo lo bien que había salido todo en el rodaje pero lo que se estaba era ahogando.

Antena3

"En su momento me llevaba el Ventolin por si acaso. Esto es muy psicológico. El cerebro me hace pensar que voy a morir ahogada con mi propia saliva", contaba. Lo que le pasa a Chanel tiene un nombre: 'fagofobia'. Se trata de un trastorno que se produce cuando el hecho de tragar saliva le produce angustia y que generalmente se tiene cuando se ha atragantado previamente con algún alimento.