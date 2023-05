Terelu Campos está algo decepcionada con Raquel Bollo . Hace unas semanas, la sevillana irrumpía en 'Sálvame' muy alterada y a quién más atacaba era a la presentadora. Según daba a entender,La malagueña lo ha negado en todo momento y este miércoles 31 de mayo daba todas las explicaciones pertinentes.Raquel Bollo estaría disgustada con Anabel Pantoja por no apoyar el concurso de sus hijos en 'Supervivientes' . Terelu Campos aprovechaba que se estaba hablando de la Bollo para recordarle que aúnpor lo que le dijo el día de la pelea en 'Sálvame'. La hija de María Teresa Campos ha aclarado el supuesto encontronazo que tuvo con la sevillana: "Nunca he tenido una mala relación con ella. Yo fui a saludarla a ella, y ella estaba muy fría", y confesaba que está hablando con su abogado.porque yo no trato a mujeres de una clase y de otra".





Telecinco

"Para mí hay cosas que son incuestionables, con sentencias y sin sentencias", dejando claro que si Raquel Bollo no se disculpa la demandará: "No puedo permitir que sobre mi persona se vuelque una acusación de ese tamaño. Me puede acusar de muchas cosas, pero que yo no sea una persona comprometida... Que diga que no he respetado y apoyado la causa de Raquel Bollo, cosa que he hecho toda mi vida... Jamás he tenido una duda de su relato, y así lo he manifestado en este programa", manifestaba la presentadora.