Rocío Jurado falleció hace ya 17 años, pero la memoria de 'La más grande' sigue más viva que nunca, y es que no hay año en el que no se recuerde la gran figura artística que fue. Una de las encargadas de mantenerla viva es, siempre que tiene oportunidad, Rosario Mohedano, su sobrina, y es que, aunque suele hablar de ella y postear fotos sin ningún motivo aparente en sus redes sociales, este 1 de junio, cuando se cumple ese 17º aniversario de la muerte de la cantante, ha querido tener unas sentidas palabras en su Instagram en forma de carta, llena de dolor pero también con alguna que otra pulla. Además, repasamos, en el vídeo superior, cómo está la situación familiar de los Mohedano 17 años después de la muerte de Rocío.

"Se te echa tanto de menos que, incluso la gente que no tuvo trato alguno contigo, sabe que tal día como hoy, hace 17 años… para qué decirlo, ¿verdad? Pero ya hace 17… en fin", empezaba escribiendo Rosario, con lo que dejaba claro que todavía le cuesta referirse a su muerte. Un 'adiós' que muchos seguidores llevan clavado en su corazón: "Te escriben y alzan su voz digital para compartir con el mundo qué sienten por tu pérdida. Me mandan mensajes preciosos, y es que muchísima gente te quiere y te recuerda cada día. Los que te hemos tratado… no hay día que no extrañemos todo de ti", añadía.

Rosario Mohedano Instagram

La hija de Rosa Benito tampoco ha desaprovechado la oportunidad, junto a sus fotos personales de recuerdo junto a su tía, de lanzar alguna pulla, que todo parece indicar que va dirigida a su prima Rocío Carrasco, con la que mantiene una tensa distancia a juzgar por su última y polémica pelea con la 'Marea Fucsia': "Quería escribirte una letras desde anoche…pero sinceramente… se me hace difícil porque estamos en un momento que, aun dando amor, se nos juzga y cuestiona", escribe, antes de añadir la más directa: "Ahora todos pueden recordarte… menos nosotros… absurdo, ¿verdad?", se plantea.

Aún así, dejando atrás rencillas familiares, Rosario tiene claro que, a pesar de todo, está orgullosa de ser parte de la familia de 'La más grande': "No tengo duda de todo lo que tenemos en común, y estoy muy orgullosa de tener tu sangre. Tengo muy presente todo lo que me enseñaste; dentro de la vorágine que es la vida, la disfruto y la sufro cuando toca. Siempre estás presente. Gracias por tanto ♥️ Te quiero".

Agencias

Con el paso de los años, Rocío Carrasco no ha tenido reparo en reconocer que su madre era el 'pegamento' que unía a toda la familia, una familia que se rompió cuando ella dejó de estar, y es que fuera de los focos la familia Mohedano está más separada y tensionada que nunca, especialmente desde que se conociera el contenido del testamento de Rocío Jurado. Un documento que, a pesar de dejarlo todo muy bien atado, consiguió abrir discrepancias que siguen vigentes a día de hoy, y da la impresión de que cada uno ha tomado ya una decisión irrevocable por la que ya no quieren salvar las diferencias que les separan.