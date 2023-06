La presencia de Anita Matamoros en la boda de Kiko Matamoros y Marta López era una de las grandes incógnitas. Finalmente la benjamina del clan Matamoros ha decidido declinar la invitación a la boda de su padre. De esta manera, Anita Matamoros se ha convertido en la gran ausente en la boda de Kiko Matamoros y Marta. La joven influencer ha decidido poner rumbo a Barcelona para cumplir con sus compromisos profesionales.

Si bien ella ha intentado evitar hablar de su decisión, finalmente con este viaje a la capital condal deja claro que se ha declinado por no asistir al enlace del colaborador de 'Sálvame'. Desde su separación de Makoke, la relación de los hijos de Kiko Matamoros ha tomado diferentes rumbos.

Si bien es cierto que su relación con Laura Matamoros y Diego Matamoros es ahora excelente después de años de distanciamiento, no pasó lo mismo con su hija Anita. La influencer rompió totalmente su relación con su padre. Kiko ha expresado en más de una ocasión el dolor que le causa esta situación, y llegó a afirmar su deseo de ver a Anita como testigo en la ceremonia. Sin embargo, parece que al final este no va a ser el caso, y la joven ha decidido mejor no estar presente en este gran día para su progenitor.

Instagram

Y aunque en 'Sálvame' han confirmado que la relación entre ambos está mejorando, quizás ella no ha querido asistir a esta boda para no convertirse en el centro de atención en el gran día de su progenitor. Algo contrario al papel que han jugado sus otros dos hijos más mediáticos. Diego se ha mostrado muy emocionado en la boda de su padre y Laura ha dado un paso más y ha sido la que ha llevado a su padre al altar, ejerciendo de orgullosa madrina.