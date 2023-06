Anabel Pantoja está indignada con 'Sálvame'. La sobrina de Isabel Pantoja ha utilizado sus redes sociales para denunciar que estaban dando información falsa sobre ella. A pesar de que la sobrina de Isabel Pantoja ya no trabaja para el programa de Telecinco, ellos siguen utilizando su imagen como reclamo para una audiencia cada día más mermada. Todo empezaba con una información sobre una propiedad que la ex colaboradora del programa había comprado en Pozo Izquierdo, lugar de origen de su exmarido.

Según la información de 'Sálvame' el piso había sido okupado, algo que según la propia Anabel Pantoja ha confirmado es falso: "Decepcionante que por rellenar un bloque o tener un vídeo más, sean capaces de inventarse tal barbaridad y hacer daño a personas anónimas y dañarme a mí", comienza explicando la influencer.



Pero ha sido golpeando contra sus excompañeros donde más les duele: "Es una pena que llaman desde las 11 de la mañana para preguntar con quién te estás acostando y para un tema tan serio, no lo hagan conmigo", ha escrito dejando claro que no contrastan la informaciones.

Y la cosa no ha quedado ahí, pues ha dejado claro que no le sorprende después de cómo la tratando tras el fallecimiento de su progenitor: "Después de lo de mi papá, que en paz descanse, es normal que hagan lo que sea".

Para zanjar el tema deja claro que no es la primera vez que le hacen daño con informaciones falsas. "Os deseo lo mejor y que jamás digan de vosotros públicamente, mentiras, supuestos delitos, infidelidades, falta de profesionalidad con marcas, escándalos públicos, hasta devolver ropa usada. No fui la mejor compañera y colaboradora, pero creo que me porté bastante bien y di mucho por aquello. No me lo merezco".



Unas palabras con las que Anabel deja claro que le han hecho mucho daño y saca a relucir todas las informaciones falsas que han vertido sobre ella sus supuestos compañeros y amigos.