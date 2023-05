Todo parecía indicar que el día del fin de 'Sálvame' nunca iba a llegar. Pero tras la renovación de la cúpula de Mediaset se han ido produciendo pequeño cambios que han desencadenado la cancelación definitiva del programa presentando por Jorge Javier. Tal y como se ha publicado será el próximo 16 de junio cuando el magazine se despida para siempre de su audiencia, cada día más mermada. Será el 19 de junio cuando de comienzo una nueva era en las tarde de Telecinco.

Una noticia que ha sentado como un jarrón de agua fría para sus colaboradores, que la pasada semana celebraban los 14 años en antena del programa. El primero en romper el silencio ha sido Kiko Hernández. Aunque no ha sido muy claro a la hora de hablar de los motivos de su "duro día", todos los pensamientos de sus seguidores han ido a que el motivo no era otro que la cancelación definitiva de 'Sálvame'.

Para él, que es uno de los colaboradores estrellas del programa, el que más exclusivas siempre ha llevado e incluso se ha atrevido a presentar el programa, tiene que ser duro decir adiós a lo que es para él una familia.

Pero también es de buen nacidos, ser agradecidos y por eso Kiko no se olvida de dar las gracias a todo lo que 'Sálvame' le ha regalado durante estos años de arduo trabajo. Y no es otro que a sus hijas.

"Después de un día duro... llego a casa y tengo esto. Y digo 'qué bonita es la vida, qué regalo tan grande", señala Kiko Hernández junto a una fotografía en la que aparece abrazados a sus mellizas mientras estas besan las dos mejillas de su orgulloso padre.

