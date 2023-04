La sonada ruptura de Yulen Pereira y Anabel Pantoja ha dado mucho de qué hablar. Después de criticar todo lo que se ha hablado de ellos en los medios durante su paso por Supervivientes, el concurso donde se conocieron, Yulen ha querido sentarse en la silla de Viernes Deluxe para hablar sobre todo lo que se ha dicho desde que se confirmara que su relación se había roto. A pesar de que ella no ha querido hablar para nada, las declaraciones del esgrimista en alguna entrevista no han hecho más que lanzar fuego a la hoguera. "Ya no me nacía besarla", llegó a decir.

Y precisamente sobre estas declaraciones, Yulen Pereira ha asegurado que se siente arrepentido, sobre todo, de cómo se lo contó al periodista que le hizo la entrevista exclusiva puesto que, tal y como apuntaba Lydia Lozano, perecía que se estaba recreando en la situación, dando a cada pregunta más detalles sobre cómo se había enfriado la relación.

Telecinco

"Es un titular que no me gusta, he intentado ponerme en contacto con Anabel…no me gusta", aseguraba el esgrimista dejando en el aire si, después de la entrevista ha tenido ocasión o no de hablar con su ex sobre el tema y aclarar la situación. "Cuando me equivoco me equivoco, al final soy persona. Con una pareja pasan cosas, al final los sentimientos se van apagando, es verdad que no estábamos igual de cerca, estábamos más distantes". Una situación que, explica, no justifica las palabras que dijo en aquella entrevista.



Pero no solamente se arrepiente de estas declaraciones, sino también de cómo terminó la relación, algo de lo que ha dado detalles en esta misma entrevista: "La pedí perdón porque no son las maneras de dejar a tu pareja: en un restaurante".