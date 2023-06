Paloma Cuevas ha encontrado el vestido perfecto de invitada a una boda. La ex de Enrique Ponce se encuentra en París asistiendo a la boda de Daniel Clará, heredero del imperio nupcial de Rosa Clará, y la economista estadounidense Anne-Marie Collins. Y si ayer se dejó ver con un look elegante en la fiesta de preboda, la empresaria no ha decepcionado en la ceremonia religiosa, eligiendo un vestido que ha acaparado todos los focos a su entrada a la iglesia y es que, junto al engalanado pórtico, Paloma Cuevas se convertía en toda una princesa de cuento de hadas.

Con un pelo suelto en ondas, ojos ahumados y pendientes en forma de lágrima, Paloma completaba un estilismo que ha hecho acaparar todas las miradas: un romántico vestido celeste que le ha convertido en la protagonista de la boda con permiso de los novios.

Gtres

Aprovechando la ocasión, la empresaria ha optado por la firma Rosa Clará, con la que colabora desde hace tiempo, eligiendo un diseño vaporoso en tono celeste que forma parte de la última colección. El modelo luce drapeado por su cuerpo, mangas vaporosas abiertas de gasas tan largas como la falda plisada, lo que hace que tengan un estilo capa que completa a la perfección el diseño.

Así de feliz iba a arropar a la dulce pareja que salía minutos después de la iglesia celebrando el 'sí quiero'. Pero nos faltó un gran detalle: la pareja de Paloma Cuevas. A pesar de que en la fiesta de preboda sí pudimos ver al mexicano Luis Miguel (aunque siempre alejado de su pareja), no se le vio en la ceremonia religiosa donde sí estuvo su hija, Paloma, aunque sí que podría ir a la posterior fiesta de celebración que los novios organizaban horas después.