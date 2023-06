Alba Carrillo y Rocío Carrasco demuestran que siguen siendo íntimas amigas. Un día después de que el clan Mohedano se reuniera en Chipiona para conmemorar el 17 aniversario de la muerte de Rocío Jurado, su hija mayor, que no estuvo en el homenaje, viajaba a Navarra por cuestiones laborales y lo hacía en la mejor de las compañías: con la ex colaboradora de 'Ya es mediodía' que es una de sus mejores amigas. "Buenos días de domingo. Yo ya de viaje, me voy para Atocha que tengo que coger un tren. Me voy a ver un espectáculo con dos mujeres que son un espectáculo en sí pero además vamos a ver un espectáculo, en realidad, yo lo voy a ver y ellas lo van a hacer" decía Alba Carrillo en sus redes sociales antes de desvelar el misterio: había viajado con Rocío Carrasco y Anabel Dueñas a Pamplona para acudir a la función de 'Rocío Jurado, el musical' que se representaba ese mismo día en el teatro Gayarre.

En Pamplona, Alba Carrillo, que en el 'Sálvame Mediafest' imitó a Rocío Jurado, fue una más del equipo y utilizó sus redes sociales para 'retransmitir' los momentos previos a la función. Gracias a ella pudimos ver la conexión que tiene con Rocío Carrasco, que se encargó de colocar parte del atrezzo en el escenario, y su buen rollo con Anabel Dueñas con quien bromeó en el camerino al encender un Palo Santo para que le diera suerte en la función. "Yo soy muy de Palo Santo y siempre me ha ido muy bien, sobre todo en el amor", bromeó la ex colaboradora y la cantante le seguía el rollo en presencia de la hija de Rocío Jurado. "Palo Santo para nosotras para el amor que ella ya lo tiene" decía Anabel.

@anitadueca Instagram

Rocío Carrasco y Alba Carrillo son íntimas amigas desde que trabajaron en 'Hable con ellas'

Antes de salir al escenario para representar 'Rocío Jurado, el musical", Rocío Carrasco y Anabel Dueñas quisieron enseñarle a Alba Carrillo cuál era su grito de guerra. "Una, dos uhh" gritaron todos juntos y el espectáculo fue todo un éxito. La amistad entre Rocío Carrasco y Alba Carrillo viene de lejos. Se hicieron íntimas gracias al programa 'Hable con ellas' y la ex colaboradora de 'Ya es mediodía' fue una de las invitadas a su boda con Fidel Albiac. Son íntimas amigas y, en más de una ocasión, Alba ha dado la cara por Rocío e incluso ha revelado el apoyo incondicional de Fidel Albiac en sus momentos más difíciles.