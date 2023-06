La boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo está dando mucho de qué hablar. El pasado 2 de junio, la pareja se daba el 'sí, quiero' en la basílica de San Miguel de Madrid ante su familia y amigos y lo celebraba con una espectacular fiesta en el hotel Ritz en una de las bodas de los famosos más espectaculares de este 2023. Precisamente algunos de los invitados compartieron algunas imágenes de la celebración y, gracias a ellas, se pudo ver el segundo vestido de la novia y también el tercer traje que lució la modelo. Poco a poco, se van conociendo detalles de lo que ocurrió durante el enlace y el programa 'Fiesta' de Telecinco adelantó algunos de ellos.

Marta López Álamo niega que los invitados a su boda con Kiko Matamoros se comportaran mal

Según comentó Amor Romeira en 'Fiesta', el personal del hotel Ritz había comentado que los invitados a la boda de Kiko Matamoros, que dos días después de su enlace volvió al trabajo como colaborador en 'Supervivientes: Conexión Honduras', y Marta López Álamo no se habían comportado correctamente fumando donde no se podía o llevándose los centros de flores de la mesa o los perfumes de los baños, algo que negó la novia en conversación con Aurelio Manzano. "Lo siento pero no tiene ni idea, no es verdad que los invitados a nuestra boda se comportasen mal, salió todo perfecto", dijo la mujer de Kiko Matamoros.

Gtres

El incidente entre Alejandro Nieto y Antonio Carmona en la boda de Kiko Matamoros

Además, en 'Fiesta' también comentaron el incidente que estuvo a punto de amargarles la boda a Kiko Matamoros y Marta López Álamo y estaría protagonizado por dos de los invitados al enlace: Alejandro Nieto y Antonio Carmona. Según reveló Iván Reboso en Telecinco, el ganador de 'Supervivientes 2022', que hace unos días vaticinó quiénes eran sus favoritos de la presente edición, le recriminó de no muy buenas maneras al cantante de 'Ketama' el piropo que le había dedicado a su novia, Tania Medina. Su 'encontronazo' fue en uno de los baños del Ritz y según algunos testigos los gritos se escuchaban desde el salón algo que habría avergonzado a los novios. Al parecer, Antonio Carmona se mostró muy sorprendido por la actiud celosa de Alejandro Nieto y ambos se enzarzaron en una acalorada discusión.