View this post on Instagram A post shared by Casa Real España (@casareal_espana) La Casa Real Española ha sido uno de los primeros en felicitar al t tenista epañol que se ha metido en los libros de historia del deporte.

Instagram Rafa NAdal Marta López ha felicitado al deportista tras haber conseguido firmar la gran gesta que lo convierte en el mejor tenista de todos los tiempos.

Instagram Cristina Pedroche Cristina Pedroche se ha sumado también a las felicitaciones al tenista en sus stories de Instagram.

Instagram PauGasol Pau Gasol, como embajador del deporte español, no ha podido evitar enviar un mensaje importante al tenista. "Gracias infinitas por el legado que agrandas día a día".

Instagram Ana Obregón Ana Obregón ha mostrado cómo ha seguido, ilusionada, las 5 horas de partido del manacorí compartiendo uno de los últimos juegos del partido.

Instagram Estela Grande Estela Grande ha seguido desde el primer minuto la épica remontada del tenista español y lo ha compartido con sus seguidores.

Instagram Maria Pombo María Pombo ha vivido en directo el momento en el que Rafa Nadal caía de rodillas a la pista por no creerse lo que acababa de pasar: se llevaba su Grand Slam número 21.

View this post on Instagram A post shared by Mariló Montero (@marilo_montero) Mariló Montero ha capturado uno de los momentos más icónicos de la entrega del trofeo: el gesto inconfundible del manacorí.

View this post on Instagram A post shared by Irene Villa (@_irenevilla_) Irene Villa ha aprovechado para felicitar a Rafa Nadal publicando una imagen del tenista junto a ella con un emotivo mensaje.

View this post on Instagram A post shared by Gregoria Toledo (@goyatoledo) Goya Toledo ha escogido la cara de felicidad de Rafa Nadal al darse cuenta de que acababa de vencer a Medvelev como ejemplo de la gesta del tenista.

View this post on Instagram A post shared by RAPHAEL (@raphaelartista) El cantante Raphael le ha dado las gracias por "hacernos disfrutar tantísimo" después de un partido de horas de tensión y una remontada histórica.

Intagram Iker Casillas Iker Casillas ha calificado de "leyenda" al tenista para el que ha asegurado que "no hay palabras", y es que lo que ha hecho se ha quedado para la historia.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io