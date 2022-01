Adelfa Calvo y Pedro Casablanc Gtres Los actores Adelfa Calvo y Pedro Casablanc fueron los encargados de presentar la gala.

Antonio Banderas Gtres El actor recogió su premio muy emocionado. Hubo tiempo para las bromas: "Este premio se lo dan a los viejos, pero me gusta mucho" y también para apoyar el cine andaluz: "Quiero para nuestra tierra un arte que sea lo suficientemente poderoso para que nos haga invencibles".

Pablo Puyol Gtres El actor, con traje de Félix Ramiro.

Maggie Civantos Gtres La actriz Maggie Civantos, con un vestido de pailletes rojos y lagro midi.

Álvaro Morte Gtres El protagonista de 'La Casa de Papel', con esmoquin.

Belén Cuesta Gtres La acgtriz de 'La Casa de Papel', ideal con vestido negro escote palabra de honor de Max Mara.

Juanlu Gónzalez Gtres El actor de 'Valeria' con traje gris y corbata en tonos azules.

Paco Tous Gtres El actor, que interpretó a Moscú en 'La Casa de Papel', apostó todo al negro.

Natalia de Molina Gtres La actriz, ganadora de la Mejor Interpretación Femenina de Reparto, por 'Operación Camarón', con traje de chaqueta y botas con plataforma XXL.

Celia de Molina Gtres La actriz, hermana de Natalia de Molina, con un original mono marrón.

Álex O'Doherty Gtres El actor gaditano, entregó uno de los premios de la noche.

Ana Fernández Gtres La actriz, con espectacular vestido rojo.

Fran Perea Gtres El músico y actor estaba encantado de asistir a estos premios que se celebraran en su tierra.

Ingrid García-Jonsson Gtres La actriz, con uno de los looks más originales de la noche.

Manuel Bandera Gtres El actor fue el encargado de entregar su premio a Antonio Banderas.

Fernando Tejero Gtres El actor, muy elegante con un traje de chaqueta.

Lucía Hoyos Gtres La actriz, con un precioso vestido de Iván Campaña.

Manolo Solo Gtres El actor Manolo Solo fue galardonado con la Mejor Interpretación Masculina de Reparto, por su papel en 'El buen patrón'.

José Manuel Lara Gtres El actor, con uno de los look más informales de la noche.

Pablo Carbonell Gtres 'Toreros con Chanclas' amenizaron la velada.

