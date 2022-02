Tamara Gorro, espectacular en bikini View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) La influencer sigue recordando los días de desconexión que pasó en Estados Unidos. Y en esta ocasión ha recuperado una foto en la que posa, espectacular en bikini. "Creedme familia virtual, este día fue el único que pude tomar el sol en EE.UU. El resto, un frío que pela. Y claro, la foto no podía faltar", comenta junto a la imagen. Sus fans han reaccionado con comentarios como "tipazo", "cuerpazo", "guapa" o " eres preciosa !! Y por fuera salta a vista que también". Unas palabras Tamara ha agradecido con cariño.



Anabel con su mejor apoyo View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Anabel Pantoja no está pasando por su mejor momento. Tras anunciar su separación de Omar Sánchez son muchos los rumores que circulan sobre el exmatrimonio: ¿Hay terceras personas? ¿El motivo de la ruptura ha sido que Anabel no quería tener hijos? La influencer ha pasado unos días en Sevilla, donde asistió al desfile de su amiga Raquel Bollo, y cargó las pilas al lado de la mujer que mejor la conoce: su madre, Merchi.

La cita de Carlos Sobera en Lisboa View this post on Instagram A post shared by Carlos Sobera (@carlossobera) El presentador no necesita ir a 'First Dates' para encontrar el amor. Él ya lo encontró hace más de 15 años, junto a la abogada y productora teatral Patricia Santamaría. El matrimonio ha disfrutado de unso días de desconexión en Lisboa, justo cuando se cumplen dos años desde que Patricia sufiera un ictus del que no le ha quedado ninguna secuela.

Virginia y Manuel, excursión por la sierra de Cádiz View this post on Instagram A post shared by Virginia Troconis (@virtroconis) Virginia Troconis y Manuel Díaz 'El Cordobés' han celebrado 18 años de amor y lo han hecho en uno de los pueblos blancos más bonitos de la Sierra de Cádiz: Vejer de la Frontera. "Me cautivó, súper recomendable… un pueblo con mucho encanto. El sitio escogido para celebrar nuestro 18 aniversario. Por muchos años mi vida", comenta la venezolana junto a las imágenes. Una foto a la que el torero ha reaccionado con varios emoticonos con ojos de corazón.

Manu Tenorio y su problema con las zapatillas View this post on Instagram A post shared by Manu Tenorio (@manu_tenorio1) Si es que las prisas son muy traicineras y te puede pasar lo que le ha pasado a Manu Tenorio que no se ha puesto un modelo de zapatilla distinto en cada pie. "Pues esto pasa cuando no tienes la cabeza donde la tienes que tener! ¿Os ha ocurrido alguna vez?", pregunta el cantante a sus seguidores.

Lucía Rivera, al natural View this post on Instagram A post shared by Lucia (@luciariveraromero) "Qué entre más luz", comenta la modelo junto a estas imágenes en blanco y negro. La hija de Blanca Romero ha heredado la belleza de su madre y así lo demuestra posando con su melena suelta y natural y sin maquillaje.

Norma Ruiz, de paseo con su bebé View this post on Instagram A post shared by Norma Ruiz (@normaruizita) La actriz y su pareja, Bosco James, se convirtieron en padres de una niña, Alma, en abril de 2021, y no pueden estar más felices. Así de sonriente posaba Norma durante un paseo con su hija por una de las zonas más turísticas de Córdoba.

