El romántico reencuentro de Tamara Falcó con Iñigo Onieva

Reencuentro gastronómico Instagram Después de varias semanas separados, Tamara Falcó e Iñigo Onieva han vuelto a reencontrarse. La pareja ha compartido una romántica velada y después una gran fiesta con amigos. También han tenido tiempo para celebrar el cumpleaños de Isabel Preysler junto a ella.

El tremendo zasca de Jorge Javier a Álvaro Morte View this post on Instagram A post shared by Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) "¿Le molestará también a Álvaro Morte que, además de llenar teatros, esté tan bueno?", escribe Jorge Javier junto a esta imagen en su camerino después de su rifirrafe público en el que el actor de 'La casa de papel' se mostraba molesto porque un personaje como Jorge Javier llene teatros y otros actores muy talentosos estén sin trabajo.

Helena Resano echa de menos al equipo de peluquería y maquillaje View this post on Instagram A post shared by Helena Resano (@helenaresano) "Ómicron nos obligó a volver al automaquillaje y autopeluqueria. Ellas, las que saben, nos han ido guiando cada día para que el resultado no fuera demasiado desastroso. Emocionalmente era como volver al principio de la pandemia pero en la vida, como en todo, el humor es el mejor aliado. El lunes por fin volvemos a sus manos y hoy me han dado el diploma que me valida estos dos meses. Algunas han sido más duras que otras en las notas finales 😂", escribe junto a esta imagen con el secador.

Sara Sálamo inculca su pasión por el cine a sus hijos View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) La actriz ha compartido una tierna imagen junto a sus dos hijos con Isco Alarcón a los que han llevado al cine. Un plan familiar de lo más cultural que demuestra su pasión por el séptimo arte.

Alexia Rivas vuelve a Canarias View this post on Instagram A post shared by ALEXIA RIVAS SERRANO (@alexiaarivas) La colaboradora de televisión, famosa por el escándalo Merlos, ha compartido una imagen en bikini desde Canarias, donde se ha escapado otra vez para disfrutar de sus playas y su buen clima. Y quién sabe para si quedar con su amigo Omar Sánchez, destrozado tras su separación de Anabel.

