Marta Riesco y su salto a Hollywood View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) "Profunda admiración y orgullo patrio por Penélope Cruz", ha escrito Marta en sus redes junto a varias imágenes en las que aparece junto a la actriz de Alcobendas en el estreno de 'Competencia oficial'.

María Adánez y su advertencia a las mamás View this post on Instagram A post shared by MARíA ADÁNEZ (@laadanez) Levantarse a dar el biberón a tu hijo de madrugada puede ser un 'deporte de riesgo' y María Adánez tiene la prueba. La actriz se ha hecho un esguince en su pie izquierdo al ir medio dormida a darle el 'bibe' a su pequeño Claudio, que el próximo mes de mayo cumplirá un añito.

Rosa Benito y su primer verano con Rocío Jurado View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) La exmujer de Amador Mohedano está indignada con las últimas declaraciones de su sobrina, Rocío Carrasco, en las que llama "alimañas" a parte de su familia. "¿Todo es ahora malo de su familia, cuando a ella se le ha dicho y se le ha protegido?", se pregunta Rosa Benito. Para demostrar que ella siempre estuvo al lado de su madre ha compartido varias imágenes con la cantante y cuenta cómo tuvo que dejar a sus hijos con su hermana para trabajar en la gira de su cuñada.

Alba Díaz y su viaje solidario View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) La influencer, de 22 años, se ha marchado de voluntariado a África y ha compartido las primeras imágenes de la que será su casa durante el próximo mes. "Esta foto y el vídeo me los hijo un niño de aquí... tiene un talento increíble" , comenta la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés'.

Raquel Revuelta regresa a los noventa View this post on Instagram A post shared by Raquel Revuelta (@raquelrevueltaoficial) La modelo y empresaria ha recuperado del baúl de los recuerdos estas imágenes de cuando su carrera como maniquí estaba despegando. Han pasado dos décadas pero parece que el tiempo parece que no pasa para ella.

Álex O'Doherty también recuerda sus años mozos View this post on Instagram A post shared by Alex O'Dogherty (@alexodogherty) El actor y cantante parece emular a un modelo en esta imagen que ha recuperado de su álbum personal. "No soy lo que soñabas. Pero esto está mejor, créeme. Y tenemos una perrita", comenta junto a la imagen.

Cindy Crawford celebra su 56 cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Cindy Crawford (@cindycrawford) La modelo y empresaria cumplió 56 años el pasado 20 de febrero y ha compartido esta imagen de la tarta que se zampó por su cumple. No faltó la fiesta ni tampoco los parches antiojeras para recuperarse.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io