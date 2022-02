Los duques de Cambridge muestran su apoyo a Ucrania View this post on Instagram A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge) “En octubre de 2020 tuvimos el privilegio de conocer al presidente Zelenski y la primera dama para aprender de su esperanza y optimismo por el futuro de Ucrania. Hoy estamos con el presidente y con todos los ciudadanos ucranianos que están luchando con valentía por ese futuro”, han escrito los duques de Cambridge a través de su cuenta oficial de Twitter. Un mensaje que han finalizado con la firma de sus iniciales: W y C.

Leo Messi felicita a su mujer View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi) El astro del balón ha compartido varias imágenes para felicitar a su mujer Antonela Roccuzzo por su 34 cumpleaños con varias fotografías inéditas en las que le profesa su amor.

Adrián Lastra celebra su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Adrian Lastra (@adrian_lastra) "Happy birthday to me!A seguir sonriendo que estamos de paso!Gracias a la Vida por permitirme ser FELIZ!38 años!#pamiscojones", así se autofelicita el actor por su cumpleaños.

Marta Peñata grita su amor por Toñi View this post on Instagram A post shared by Marta Peñate Amador (@martapenateamador) "Felices 33 años mi amor ♥️No te voy a decir todo lo que te quiero, bueno sí, que te quiero con locura y hasta el infinito.Tú tan cuerdo y yo tan loca, tú tan precavido y yo tan arriesgada, tú tan romántico y yo tan grinch, tú tan deportista y yo tan gandula… el YING Y EL YANG, y eso es lo que hace que me vuelca loca de amor.TE AMO", ha escrito la joven felicitando a su chico por su cumpleaños.

El original disfraz de la hija de Chiara y Fedez View this post on Instagram A post shared by FEDEZ (@fedez) La hija pequeña de Chiara y Fedez se ha disfrazado de abuelita con un original disfraz que ha conquistado la redes sociales donde acumula ya casi dos millones de seguidores.

