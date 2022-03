Merche recuerda a Álex Casademunt View this post on Instagram A post shared by Merche Oficial (@mercheoficial) La cantante no ha podido evitar acordarse de su amigo cuando hace un año perdía la vida en un accidente de coche. Muchos famosos quedaron consternados por la inesperada noticia, y muchos también han querido acordarse en este triste día en el que se cumple el primer aniversario de una partida que nunca debió tener lugar por ser demasiado pronta. "Me sigue pareciendo mentira", ha escrito Merche.

Violeta y su carísima sandía Violeta Mangriñán Instagram Los precios han subido una barbaridad en las últimas semanas, peor lo que han pagado Violeta y Fabio por una sandía ha sido otro nivel: nada menos que 23'53 euros, para al final decir Fabio que era "normalita tirando a mala", algo que ha dolido en el alma a Violeta. La joven luego se ha explicado: había ido a la compra, al pagar se había dado cuenta de que no la había pesado, y con la cola de gente en caja ya le daba cosa dejarla... así que pagó religiosamente los 23 euros. ¡Qué dolor...!

Carlos Sobera a lo James Bond View this post on Instagram A post shared by Carlos Sobera (@carlossobera) El presentador siempre cuida su imagen en la tele, pero también fuera de ella. Así de guapo le hemos visto con esmoquin y pajarita al más puro estilo James Bond.

Risto cambia su foto de perfil View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) El presentador y publicista ha decidido cambiar la foto de perfil de su cuenta de Instagram: "Me representanta tanto...", ha escrito. ¿Será por su cara de circunstancia, que es la misma que tenemos todos viendo lo que pasa en el mundo últimamente...?

Steisy y su baño más sexy View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) Da igual que Steisy pose con ropa o sin ropa, con sus kilos de más o de menos, que la ex tronista sigue siendo una de las más sexies en las redes sociales. Así de guapa y glamourosa nos ha sorprendido este miércoles, dándose un bañito con un cóctel en la mano.

Busta estrena colonia View this post on Instagram A post shared by David Bustamante (@davibusta) El cantante está on fire' con sus proyectos, y el último lo acaba de anunciar: un nuevo perfume que se une a la línea 'Muy mío', que esta vez lleva la coletilla 'Origen. "Mi fragancia más personal, más única", la ha descrito. ¡Deseando estamos de saber cómo huele!

