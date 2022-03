Ana Boyer y su bonita declaración de amor View this post on Instagram A post shared by Ana Boyer Preysler (@anaboyer) La hija de Isabel Preysler ha querido dedicarle unas románticas palabras a su chico para mostrar lo orgullosa que se siente de él tras proclamarse campeón en el ATP Challenger de Monterrey, en México. Además, este año la pareja celebrará diez años desde que se conocieron y cinco desde que decidieron darse el 'sí, quiero'.

David Bustamante disfruta de una tarde de bolos View this post on Instagram A post shared by David Bustamante (@davibusta) El cantante ha disfrutado de una divertida tarde de bolos y no ha dudado en compartir con sus seguidores el momento en el que consiguió hacer un pleno.

Así ha cambiado Alberto Chicote View this post on Instagram A post shared by Alberto Chicote (@albertochicote) El chef no ha dudado en compartir fotos de carnet de diferentes épocas de su vida para mostrar lo mucho que ha cambiado en todo este tiempo.

Eva González se hace un tatuaje muy especial View this post on Instagram A post shared by Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) La presentadora se ha hecho un nuevo tatuaje que ha conseguido conquistar a todos sus seguidores. Un símbolo que también se han hecho algunas de las personas más cercanas a ella.

Marisa Martínez acaba "colgada del techo" View this post on Instagram A post shared by Marisa Martín-Blázquez (@marisamartinblazquez) La colaboradora ha compartido una impresionante fotografía colgada del techo mientras realiza uno de sus entrenamientos y es que parece que, como Paz Padilla, también ha encontrado en los ejercicios aéreos con ayuda de telas su gran hobby.

Carlos Sainz recuerda la primera vez que se subió a un "coche de carreras" View this post on Instagram A post shared by Carlos Sainz (@carlossainz55) El piloto ha compartido una tierna instantánea en la que aparece cuando era pequeño subido a un "coche". Ahora, recuerda que hace siete años fue su debut en la Fórmula 1 y anima a todos sus seguidores a perseguir sus sueños.

