Makoke desvela su problema de salud Stories La colaboradora televisiva ha hecho un directo con sus seguidores de Instagram y les ha contado el motivo que le impide ir a entrenar. Makoke regresó de su viaje a México con un esguince y ella misma ha desvelado, que aunque está mejor, como no se lo ha cuidado, todavía tiene el pie hinchado y no puede hacer ejercicio.

Hugo y Lara, ¿embarazados? View this post on Instagram A post shared by HUGO PEREZ (@hugoperezcabaleiro) Hugo y Lara forman la pareja más consolidada de 'La isla de las tentaciones'. Entraron enamorados en el reality y salieron queriéndose aún más. El gallego ha revolucionado a sus fans al compartir esta foto en la que Lara parece estar embarazada (y de mucho). "¿Nico o Carlota?", comentaba junto a la imagen. En el texto añadió: "Molaba, pero fue el viento".

Carmen y Omar, juntos de fiesta View this post on Instagram A post shared by carmen_lomana (@carmen_lomana) Aunque a simple vista puede parecer que Carmen Lomana y Omar Montes no tienen nada, o poco, en común, lo cierto es que se llevan de maravilla como pudo comprarse en la fiesta organizada por la revista ELLE en la que rendía homenaje a Andalucía y en la que también estuvo Victoria Federica. "Mi querido amigo", escribó la socialitè junto a la imagen. Y es que, aunque no fue en la misma edición, ambos participaron en 'Supervivientes'.

José Sacristán, fan de Antonio Banderas View this post on Instagram A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderas) Antonio Banderas triunfa con su nuevo espectáculo musical 'Company', en Málaga, y en el que estos días está recibiendo la visita de grandes amigos. "Orgullo de recibir anoche en el teatro del Soho a uno de los grandes de la interpretación española de todos los tiempos. Gracias Pepe Sacristán por tu presencia anoche", escribó el actor tras hacerse una foto con él.

Carla Barber, su amanecer en el paraíso View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La doctora especializada en medicina estética está disfrutando al máximo de la recta final de su embarazo, en su tierra: Canarias. Caminando por la playa, descalza y presumiendo de barriguita escribe junto a las imágenes: "7:42 am. Ha amanecido en el paraíso".

Paco León felicita a su 'hermano' pequeño View this post on Instagram A post shared by Paco Leon (@pacoleon) El actor y director Eduardo Casanova cumple años este 24 de marzo y su compañero en la serie 'Aída' no ha dudado en felicitarle en sus redes (además ha revelado como le llama cariñosamente). "Hoy cumple Eduardo Casanova, mi hermano pequeño, 30 años. Desde los 13 que llegaste a 'Aída' flipamos todos con tu talento y personalidad... Seguimos flipando. Te quiero un montón Dudu. Felicidades", escribe Paco León junto a una imagen en la que también aparece la actriz Ana Polvorosa (Lore, en la ficción).

Aldo Comas dispuesto a superar un récord de España View this post on Instagram A post shared by Aldo Comas (@aldocomas) El marido de Macarena Gómez no para. Si hace unos días organizaba un convoy para ayudar a refugiados de la guerra a través de sus redes sociales, ahora ha compartido su nuevo reto. "Hemos empezado con los ensayos del Récord de España de HeadDown", ha comentado en sus redes junto a esta imagen.

