Ángela Cremonte, embarazadísima View this post on Instagram A post shared by ÁNGELA CREMONTE (@angela_cremonte) La actriz anunció su estado de buenaesperanza el pasado 8 de marzo, y no pudo elegir mejor día que el Día de la Mujer para anunciar, además, que trae a una niña y que se llamará Allegra. La vida personal de la actriz de 'Mentiras' es todo un misterio, pero sí sabemos que en la foto ha etiquetado a dos grandes amigos, que para ella son casi familia: Álvaro Monje y Alfonso Bassave (dueño de la mano de la foto).

Kiko Rivera se pone melancólico View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El DJ se ha levantado este jueves de lo más intenso con su mensaje en las redes sociales, escrito casi como si fuera un poema de verso libre. Un mensaje que contrasta con el que publicó en su post anterior: "No estoy bien como yo quisiera, pero tampoco estoy tan mal como otros quisieran✌🏻 Sigo aquí, de pie💪🏻 Dando pelea, y puede que me caiga, pero te aseguro que en el suelo no me quedo". ¡Bonitas palabras!

Verdeliss se mete en polémica Verdeliss Instagram La influencer de los 8 hijos (la última ha sido su hija Deva) ha querido lanzar un mensaje a través de sus redes sociales, donde ha dejado claro que eso de "Las niñas son “de papá” y los niños son “de mamá” es completamente absurdo. "Todos son “de mi team”, ha dejado claro, defendiendo que los bebés, biológicamente, siempre 'prefieren' a la madre. No sabemos qué opinarán las familias homoparentales, o los padres solteros, pero desde luego se ha metido en un buen jardín...

Aurah Ruiz presume de caprichos caros Aurah Ruiz Instagram A la influencer se le ha olvidado esa época en la que tenía que hacer malabares con su sueldo. Su relación con Jesé Rodríguez va viento en popa, y ahora (cuando su nombre suena para ir a 'Supervivientes 2022'), su economía está tan saneada que puede permitirse estos tacones de Versace de 1.090 euros, un bolso de la misma firma de 1.250 euros o unos botines de Burberry de 790. ¡Menudo viaje le ha dado a la tarjeta de crédito de una sola pasada!

Carme Chaparro muestra las consecuencias de su enfermedad Carme Chaparro Instagram La presentadora no ha tenido problema en mostrar la enfermedad autoinmune que sufre en la piel de las manos. Ha publicado varias fotografías de las dolorosas heridas que tiene, para las que no hay cura, aunque va por brotes que se pueden intensificar con el estrés y el frío. Además, ha animado a sus seguidores a chequearse cuanto antes si creen que pueden sufrir lo mismo que ella.

Violeta Mangriñán: todo en orden en su salud Violeta Mangriñán Instagram La joven influencer ha tenido épocas de pasarlo muy mal con sus problemas de salud (todos nos acordamos de su abandono forzado de 'Supervivientes' por problemas en la vesícula, sus problemas con la comida o la ansiedad), pero esta vez ha recibido buenas noticias: tras un chequeo de su enfermedad de Hashimoto, que afecta a la tiroides y que requiere medicación, todo está en orden a pesar de los cambios hormonales del embarazo. ¡Qué bien!

Yoli y Jorge se van de escapada Yoli Claramonte, Loveyoli Instagram La influencer más conocida como 'Loveyoli' y su marido, JOrge, han decidido hacer una escapada de lo más romántica... ¡en una autocaravana! De momento, parece que todo les va 'sobre ruedas' (nunca mejor dicho), aunque es la primera vez que viajan así. En sus redes sociales nos tendrán informados de sus aventuras en los próximos días...

