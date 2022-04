Gtres Carlos Torreta, Felipe Cortina y Carlos Cortina, entre otros amigos del novio, han sido los primeros en llegar y es que no se querían perder los detalles de la fiesta previa a la ceremonia desde primera hora.

Gtres Tampoco quiso perderse el enlace el primo de Álvaro, Duarte Falcó, hijo menor del marqués de Griñón que mantiene su vida alejada de los focos. Con 27 años, el joven se encuentra enfocado en su faceta artística: "La creatividad que me da el TDAH me ayuda a controlar mucho la ansiedad".

Gtres Sandra Falcó, también prima del novio y actual marquesa de Mirabel, no se ha querido perder el enlace al que ha acudido con una de sus tres hijas, Camila Carvajal. Ambas han apostado por vestidos negros con estampados florales en dorado.

Gtres El matrimonio compuesto por Mercedes Valdenebro y Alfonso Cebrián y Pérez-Yarza han sido uno de los últimos en llegar a esta preboda. Mientras que ella lucía un look informal, él apostaba por el chaqué.

Gtres Entre los amigos del novio también se encuentra Alonso Aznar, hijo menor del expresidente del Gobierno, José María Aznar. A diferencia de sus amigos, él llegaba más tarde y acompañado por su novia, Renata Collado.



Gtres La nota musical la pusieron Los del Río, quienes saludaron a todos los presentes en las puertas del palacio Mirabel. También tuvieron unos minutos para atender a los medios de comunicación que se encontraban allí a quienes aseguraron que iban a disfrutar de la preboda y el enlace.

Gtres Y es que a las puertas del palacio se dispusieron unas vallas para garantizar la llegada de todos los VIPS a esta celebración. Tras ellas, decenas de personas se agolparon para ver llegar a los amigos y familiares de la pareja de novios.

Gtres

Gtres Horas después de la llegada de sus maridos, lo hacían Amelia Millán y Carla Vega-Penichet. Ambas llegaban sonrientes por la gran ocasión acompañadas de Cari Lapique y Carlos Goyanes.



Gtres

Gtres El enlace está marcado en rojo en el calendario ya que se trata de uno de los acontecimientos del año para las familias de la nobleza y los empresarios del país, por lo que nadie se lo ha querido perder pasara lo que pasara.

Gtres Con un llamativo vestido en tono verde y un abrigo de plumón, llegaba Simona Gandolfi, acompañada de Hubertus de Honhenlohe, dos referentes de la vida social en Marbella, donde Junot pasa gran parte de los veranos de su vida, por lo que no ha sido nada extraño verles desfilar entre los asistentes.

Gtres El código de vestimenta ha sido de lo más variado, aunque han sido pocas las que se han atrevido a romper con el negro del todo, apostando por tonos más llamativos.

Gtres Aunque si hay un color que ha sobresalido (más allá del negro), ese ha sido el rojo, ya que han sido muchas las que han apostado por él aunque, eso sí, complementado con una elegante prenda en negro.

