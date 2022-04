Gtres Prisca Pérez-Pla fue una de las primeras en acudir a la boda desfilando hacia la puerta del palacio siendo el objeto de todas las miradas gracias a su elección de look. Con unos pantalones de tela amarillos y una camiseta, maxi chaqueta de traje y sombrero cordobés en violeta. Todo ello unido a unas sandalias en negro.

Gtres Alonso Aznar y Felipe Cortina han apostado por un look mucho más tradicional con un frac en negro con un chaleco en color crema sobre las camisas.

Gtres A pesar de las bajas temperaturas, Marina Gómez Baeza ha apostado por un vestido midi en tono verde, de corte camisero, con un cinturón de la misma tela del vestido que entalla su figura.

Gtres De rosa y con unas gafas de sol acudía Zeynep Alp, con un chal rosa palo a juego con la pluma de su tocado de Mimoki y la corbata de su marido, Michael Lisman.

Gtres Entre los vestidos, si alguno llamó la atención fue el de esta invitada que posó ante los fotógrafos con un vestido en azul estilo túnica terminado con flecos y entallado a la cintura con una tela del mismo vestido.

Gtres También con frac y chaleco en beige de corte cruzado, acudía Carlos Cortina.

Gtres María Fitz-James, amiga de los novios, acudía con un vestido en gasa plisado en tonos azul y con estampado floral. Lejos de lo que nos tenían acostumbrados el resto de invitadas, Fitz-James sí que apostó por un elegante abrigo de pieles en tonos beige para resguardarse del frío, eso sí, con sandalias.

Gtres Los del Río volvieron a ser la sensación entre la multitud que se agolpaba a las puertas del palacio para ver entrar a los invitados al enlace del año. Conocedores de ello, hicieron las delicias de todos saludando y posando para fotógrafos y curiosos.

Gtres La sobrina de Tamara Falcó, Manuela Falcó Corsini, acudió junto a sus padres al enlace familiar. Tanto Manuela como su madre, Amparo, apostaron por el verde aguamarina para sus vestidos.

Gtres Marta Rosillo Chávarri apostó por el rosa con un vestido tobillero de corte camisero, con un lazo al cuello. Además, lo combinó con un marrón dorado en las sandalias y su bolso.

Gtres Dejando a un lado el traje con el que acudió a la preboda, Duarte Falcó entró en el palacio esta mañana con un look totalmente informal -vaqueros, camiseta y botas- y tapado por la capucha de su abrigo.

Gtres Mucho más elegante acudía Xandra Falcó quien apostaba por un vestido de cuello alto en rosa con estampado floral, con un chal blanco a juego con los guantes. Todo ello con un tocado con flores rosas. Del mismo estilo, pero en azul acudía Renata Collado, pareja de Alonso Aznar.

Gtres Marta Ortega, por su parte, acudía con un vestido en tonos naranjas compuesto por un corpiño de nido de abeja y una falda de capa. Sobre los hombros, un abrigo estilo capa en azul. Junto a ella, su marido cumplía con el dress code de frac y chaleco en color crema.

Gtres Marta Chavarrí (izquierda) acudía junto a su hermana Isabel (derecha), vistiendo un diseño de Tot Hom.

Gtres Tomás Terry, el empresario vinícola, acudía de traje acompañado por unas muletas para poder andar hasta las puertas del palacio de Mirabel.

Gtres Hubertus de Hohenlohe y Simona Gandolfi, referentes de la vida social de Marbella, acudieron con un toque colorido a la boda.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io