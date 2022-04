Irene Rosales, tipazo en bikini View this post on Instagram A post shared by Irene Rosales Vázquez (@irenerova24) Cualquiera diría que Irene Rosales ha sacado de su cuerpo a dos seres humanos, porque viéndola nos parece imposible: está claro que la que tuvo, retuvo, y los genes de modelo de la mujer de Kiko Rivera están muy presentes. ¡Menudo tipazo está luciendo en sus vacaciones!

Natalia Ferviú apuesta por la nieve View this post on Instagram A post shared by Natalia Ferviú (@nataliaferviu) Si unas deciden irse a la playa, otras, como Natalia Ferviú, han decidido marcharse a la nieve para apurar las últimas semanas de la temporada de esquí. Formigal ha sido el lugar elegido donde, además, ha acudido a un festival.

Miguel Bernardeau lo da todo con su chica View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) Aitana acaba de sacar single, 'En el coche', y su chico es su fan número uno. Lo hemos podido comprobar con este gracioso vídeo de él bailando al ritmo de la música. Una faceta de él que no solemos ver, ya que suele mostrarse de lo más seriote...

Dani Alves en su foto más familiar View this post on Instagram A post shared by Daniel Alves (@danialves) El futbolista y su chica, Joana Sanz, son de lo más familiares, aunque no solemos verles de esta guisa: pasando la tarde al sol con sus perretes tomando algo en el jardín de su casa. ¡Cómo nos gusta verles así de bien!

Sara Sálamo e Isco, escapada de pareja View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) Los tortolitos se han marchado a Italia para desconectar unos días. Ellos no han puesto a dónde se han marchado, pero sus seguidores les han delatado: están concretamente en Florencia, una de las ciudades más bonitas, históricas, artísticas y románticas de toda Europa. ¡Que lo disfruten!

María Lapiedra, de celebración en casa View this post on Instagram A post shared by 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐩𝐢𝐞𝐝𝐫𝐚 (@marialapiedra1) La actriz ha querido felicitar públicamente a su pequeña Martina, que cada vez es menos pequeña, porque su hija mayor ya tiene nada menos que 9 añazos. ¡Menuda fiesta le ha organizado! ¡Felicidades, Martina!

