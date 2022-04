Kiko Rivera, de aniversario View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El hijo de Isabel Pantoja no tiene mucho que celebrar últimamente, pero una gran noticia ha llamado a su puerta: este 2022 celebra su 10º aniversario en el mundo de la música, una profesión que le ha dado muchos buenos momentos y algún que otro quebradero de cabeza. Kiko ha prometido, feliz por haber 'cumplido una de sus metas', una fiesta para celebrarlo, y ha agradecido a sus fans y a todos los que le han apoyado en este arduo camino. ¡Felicidades!

Amor Romeira ¡será tía! View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) La ex gran hermana está loca de contenta este miércoles, y es que por fin ha podido hacer pública la noticia que llevaba tiempo guardando: ¡va a ser tía! Su hermana, Carminda, está embarazada, y ambas están la mar de felices por la buena nueva, que han anunciado a través de un vídeo en redes sociales. ¡Enhorabuena!

Marta López presume de churri View this post on Instagram A post shared by Marta López (@martalopeztv) La colaboradora lleva un tiempo intentando buscar al príncipe azul que no le destiña, y de momento podría haberlo encontrado en Rubén, este guapo chico con el que lleva ya un tiempito saliendo, que responde al nombre de Rubén y, como vemos, le hace sonreír de oreja a oreja, por lo que se ha puesto romántica en su último post de Instagram. ¡Qué bonita pareja hacen!

Cristina Castaño, lista para el verano View this post on Instagram A post shared by Cristina Castaño (@cristinacastano.3) La actriz acaba de terminar el Camino de Santiago, tal y como ha ido mostrando en sus redes estos últimos días, y tras viajar a Galicia bajo frío y lluvia, ahora parece que ya está lista para despojarse de las capas y tostarse al sol, a juzgar por el bañador con el que ha posado en Instagram. Por cierto, ¡tipazo!

Aitana sigue petándolo View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) La cantante tiene una fulgurante carrera, y no hay más que ver que los tickets para su próximo tour se venden como rosquillas. Tanto es así que, tras hacer 'sold out' en el WiZink Center de Madrid, ha tenido que añadir otra fecha para todos los que se quedaron sin entrada: será el 22 de septiembre. ¡Guau!

Violeta recibe un regalazo de su madre Violeta Mangriñán Instagram La influencer está cada vez más cerca de dar a luz (sale de cuentas a finales de julio), y su madre, Elvira, ha querido tener un detallazo con ella: le ha llevado ropita y juguetes de cuando ella era bebé y que aún conservaba. ¡Oooooh... qué monada!

