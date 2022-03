Isabel Pantoja ha tenido que hacer frente a una de sus peores pesadillas. La cantante ha vuelto a sentarse en el banquillo por la supuesta venta irregular de la casa 'Mi Gitana', en Marbella, un juicio donde la fiscalía ha ratificado la pena de tres años de cárcel que pidió para ella. Sin duda, una situación muy dura que ha provocado que la madre de Kiko Rivera termine derrumbándose en pleno juicio y que ha dejado completamente impactada a Isa Pantoja.

Sin embargo, mientras que Isa Pantoja mostraba su preocupación por su madre ofreciéndose a estar a su lado apoyándole en estos momentos tan duros, Kiko Rivera hacía algo completamente distinto. El Dj, ha decidido pronunciarse el mismo día que la cantante acudía a los juzgados para dejar claro su amor por Irene Rosales, zanjando así todos los rumores de ruptura a los que han tenido que hacer frente.

"No sé por qué se empeñan en querer separarnos, no sé por qué se inventan tantas mentiras, no sé por qué nos tienen o tanta envidia o tanto odio. Lo que si sé es que te amo por encima del mundo. Te quiero cariño", ha escrito el Dj junto a numerosas fotografías de la pareja en una actitud de lo más romántica. Sin duda, un mensaje muy llamativo por el día en el que se ha producido, y es que mientras aprovechaba sus redes para dejar claro quién era la mujer de su vida, su madre estaba haciendo frente a una complicada situación.

De momento, el primo de Anabel Pantoja no ha realizado ninguna declaración por el juicio por su madre. Lo cierto es que hace tiempo que la relación entre ellos dos está rota, y es que aunque parecía que hijo y madre recuperarían su unión tras la muerte de la madre de Isabel Pantoja, finalmente han terminado más distanciados que nunca. Hasta tal punto que parece haberle dejado sola en estos duros momentos en los que también está haciendo frente a una depresión, según desveló su hija. Además, ella no es la única con la que ha roto todos los lazos, y es que Kiko Rivera tampoco se habla con su hermana, de la que realizó unas polémicas declaraciones que provocaron que la colaboradora no quiera saber nada más de él.

