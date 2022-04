Victoria Beckham cumple 48 años rodeada de amor, pero con deudas

La diseñadora se casó hace 22 años con David Beckham: así ha sido su historia de amor

Victoria Beckham se acerca a unos 50 años fabulosos: es una de las mujeres con más glamour del mundo, tiene una familia modélica, está casada con uno de los hombres más deseados desde hace años -David Beckham-, y su fortuna se cuenta por centenares de millones de euros, y ahora, cumpliendo 48 años, podría parecer que la vida le sonríe... pero ella también tiene sus problemas, y además problemas millonarios. ¿Pero quién le iba a decir a la 'spice pija', la que parecía más simplona del mítico grupo británico 'Spice Girls', que sería la componente más millonaria e internacional? Quizá nadie lo previó cuando su disco en solitario hizo aguas... pero ahora está en la cresta de la ola. O eso quiere dar a entender.

Victoria Caroline Adams nació un 17 de abril de 1974 en Harlow (Reino Unido), y desde muy pequeña su gran pasión fue cantar y bailar, un sueño que vio cumplido con sólo 20 añitos con el 'boom' mundial de las Spice Girls. Con ellas recorrió el mundo durante su juventud, pero con la suma de años también llegó la suma de otros planes: novios, bodas, familias, carreras en solitario... Las componentes dieron el grupo por finiquitado en 2001 aunque posteriormente harían algunas reuniones, y mientras todas decidieron labrarse un futuro fuera de la banda, el caso de Victoria fue diferente.

La 'pija' quiso continuar con su carrera como cantante, pero la llegada de sus hijos hizo que cada vez se lanzara más a la 'vida de madre rica'. Sin embargo, con sus hijos empezando a crecer y ser cada vez más independientes, Victoria tenía un vacío en su vida que decidió llenar con algo más que música: su gran pasión la moda. Aquello fue algo que muchos se tomaron a risa en la industria, y es que precisamente Victoria solía aparecer con frecuencia entre las famosas con menos estilo y entre los peores looks de las alfombras rojas.

Aquello, sin embargo, cambió gracias a la ayuda de sus estilistas, y fue en el momento en el que encontró un estilo depurado, sencillo y elegante cuando su firma de moda homónima empezó a despuntar: ha vestido a famosas de la talla de Beyoncé, Sarah Jessica Parker, Jennifer López, Eva Longoria o incluso la Reina Letizia. Sus vestidos se han vendido en 300 tiendas a los largo y ancho del mundo, ha llegado a fabricar hasta 5.000 piezas por colección... pero ahora la cosa no va tan boyante.

Según una auditoria a la que se sometió a la firma, y que traspasó a la prensa, la empresa de Victoria tiene una deuda de más de 50 millones de euros que la pandemia ha agravado. El COVID obligó a dejar de producir, por lo que Victoria intentó utilizar la herramienta de los ERTE que el gobierno inglés autorizó en Reino Unido, que cubría el 80% del sueldo de los trabajadores mientras ella aportaba el 20% restante. Además, donó su sueldo durante aquella dura época a un comedor benéfico, pero ni siquiera eso fue suficiente para librarse de las críticas: "Querida 'prima donna', el plan de rescate (del Gobierno) no era para millonarios como tú", le dijo el presentador Piers Morgan desde la butaca de su programa.

Visto que su empresa acumula deudas de varios millones desde hace años que no consigue suplir, Victoria ha intentado todo, incluso tirar de su familia para reflotar la marca: su nuera, Nicola Peltz, es una afamada influencer en TikTok, una red social donde se cocinan las tendencias que millones de jóvenes llevan a la calle, y Nicola sabe muy bien, con sus 27 añitos, lo que buscan los chavales ahora. ¿Conseguirá, poniéndole cara a la marca de su suegra y llevando su ropa, hacer atractiva la firma de Victoria Beckham entre las nuevas generaciones y que genere millones en ventas de nuevo? Habrá que verlo.

Según parece la relación entre nuera y suegra va a las mil maravillas. Juntas se las ha visto en varios eventos, incluido un desfile de moda que es el pasatiempo ideal para las dos. Ahora que la relación entre Nicola y Brooklyn se ha formalizado -boda de 3 millones de dólares mediante-, convertir a la actriz en la embajadora de su firma está cada vez más cerca. Mientras tanto, las noches sin dormir no se las quita nadie a Victoria, que llega a los 48 divina... divinamente endeudada, queremos decir.

