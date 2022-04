Marta López ya echa de menos a Kiko Matamoros y todavía no se ha ido a 'Supervivientes'. La modelo y el colaborador de 'Sálvame', que acaban de pasar unas estupendas vacaciones en Maldivas, disfrutan de sus últimos días juntos antes de que el padre de Laura Matamoros ponga rumbo a Honduras para participar en el reality de supervivencia. Antes de su partida, Marta López ha querido compartir con sus más de 288.000 seguidores de Instagram cómo se sentía y ha subido unos Stories desvelando que va a echar mucho de menos a Kiko porque no puede estar más enamorada de él.

"Aún estoy asimilando que se va. No os imagináis cuando quieres a una persona, cuando compartes todo con ella, lo que cuesta separarse. A lo mejor alguno se lo imagina, pero yo me considero afortunada de conocer el amor, de querer de forma tan bonita y correspondida como con él" escribe junto a una imagen de Matamoros de espaldas y vuelve a defender el amor que siente por él a pesar de las críticas que siempre han recibido por la diferencia de edad. Solo unos días antes, era Kiko el que le envió un tierno mensaje a su chica en 'Viva la vida'.

"Soy consciente de que muchos no han entendido nunca la diferencia de edad pero es que nunca he sentido que tuviese que demostrar nada a nadie. He tenido claros siempre mis sentimientos. Tengo la mayor de las suertes de tenerlo a mi lado. Sé que lo va a hacer genial y cuando vuelva voy a estar esperándolo, en casa, para seguir viviendo momentos juntos. Te amo" continuaba diciendo Marta en su mensaje y también compartió una foto de ambos junto a un "Te amo tanto, tanto" que el colaborador compartió en sus redes. Kiko ya se está preparando para viajar a Honduras. Intenta dejar de fumar y sus amigos ya le han mostrado su apoyo durante una comida.

Tras este mensaje de 'despedida', la modelo subió otra historia a su Instagram para aclarar que ella y Kiko todavía estaban juntos en Madrid y que el colaborador no se marchaba ese día. "Chicos que no se va hoy! No sabemos aún cuando!" escribió junto a una imagen de ambos sentados en el sofá de su casa. Kiko Matamos, que visitó el juzgado para cerrar unos asuntos pendientes antes de su marcha, y Marta López llevan más de tres años de relación y su relación está en el mejor momento. Aunque se echarán mucho de menos durante la estancia del colaborador en Honduras, seguro que su amor resiste todas las pruebas.

