Rocío Flores: recuerdo desbloqueado Rocío Flores Instagram La colaboradora aún guarda un gran recuerdo de 'Supervivientes', edición que estuvo a punto de ganar en 2020 y donde quedó tercera finalista. De hecho, tan buen recuerdo guarda que, a pesar del frío nocturno, el hambre, las inclemencias del tiempo, los mosquitos y bichos varios, repetiría sin dudar, aunque de momento lo que le queda es este vestido que ha lucido con mucho orgullo en redes sociales: un "recuerdo TOP" de cuando volvió a España desde Honduras.

Carlota Corredera, de boda con un 'guiño' View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) La presentadora está en un moento muy especial de su vida desde su salida de 'Sálvame': ha disfrutado más de sus amigos y hata se ha hecho un viajazo a África, y ahora también tiene tiempo de acudir a las bodas de sus amigos como esta, donde ha lucido un precioso vestido con "guiño" a su amiga Rocío Carrasco por el color: un brillante fucsia. ¡Estaba espectacular!

María Adánez cambia de look View this post on Instagram A post shared by MARíA ADÁNEZ (@laadanez) Sin perder su esencia y su maravilloso rubio, la actriz ha pasado por 'chapa y pintura' de cara al buen tiempo para matizar su color, arreglar las puntas y darse unas mechas. Así de guapa está la intérprete de 'Aquí no hay quien viva', que ha hecho un guiño a la frase que la famosa Mariví Bilbao le decía en la ficción: "Qué mona va esta chica siempre", ahora en forma de 'hashtag'.

Lorena Gómez también cambia de look View this post on Instagram A post shared by Lorena Gómez (@lorenagomez_) Mucho más llamativo ha sido el cambio de la cantante Lorena Gómez, que ha cambiado de look y se ha puesto flequillo. Otra que da igual lo que se haga y lo que se ponga: ¡siempre va monísima!

Bibiana Fernández y su momentazo con Sylvester View this post on Instagram A post shared by Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) Sí, todos los que están en la foto son caras más que conocidas, pero sin duda hay una que llama la atención: ¡sí, es Sylvester Stallone! La actriz y colaboradora coincidió con él, Miguel Bosé y Pedro Almodóvar en Cannes, y ha aprovechado para contar la anécdota en el programa 'Por fin no es lunes'.

Marta y Palito, el mejor reencuentro View this post on Instagram A post shared by MARTA DE LOLA (@martadelola) Este pasado fin de semana ha sido de reencuentros, y Marta y Palito han puesto el broche con esta bonita reunión, en la que han coincidido para apoyar en su nueva aventura profesional a su también amigo Omar Sánchez. Las dos se han mostrado de lo más cariñosas, y es que sus semanas en el palafito de 'Supervivientes' juntas dio para crear un gran amistad.

Paco León felicita a Miren Ibarguren con su mejor foto View this post on Instagram A post shared by @pacoleon La actriz de 'Aída' no puede quejarse de físico a sus 43 años: está espectacular, y la foto que ha escogido Paco León para felicitarla lo muestra a la perfección y en todo su esplendor, aprovechando además para alabar su capacidad interpretativa. ¡Eso son amigos!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io