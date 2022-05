Ion Aramendi dedica unas bonitas palabras a su hermano Instagram "Mi hermano IÑIGO. LE ADMIRO INFINITO, ojalá tuviera un ápice de su fuerza porque sería invencible, pero él jamás hace alarde de nada, nunca, ojalá más personas fueran como es él, el mundo sería infinitamente mejor. Hoy es un día para visibilizar y conocer mejor esta enfermedad, la ESCLEROSIS MULTIPLE, por eso mi pequeño homenaje a una de las personas más valientes y fuertes que conozco, mi hermano. Te quiero IÑIGO", ha escrito a través de sus redes sociales. Un bonito mensaje con el que deja claro lo mucho que le quiere.

La tierna instantánea del hijo de Ana Boyer View this post on Instagram A post shared by Ana Boyer Preysler (@anaboyer) La hermana de Tamara Falcó ha compartido una tierna instantánea donde se ve a su pequeño disfrutar de unas impresionantes vistas mirando el mar.

La sensual fotografía de Blanca Suárez View this post on Instagram A post shared by Blanca Suárez (@blanca_suarez) La actriz ha compartido una sensual fotografía en la que se le ve reflejada en un espejo mientras disfruta de un merecido descanso.

Alexia Rivas recuerda a su abuelo Instagram La colaboradora ha compartido un emotivo mensaje a través de sus redes sociales con el que recuerda lo especial que era para ella su abuelo, que ha explicado que "se fue antes de tiempo con la pandemia".

Dulceida recupera un posado que hacía mucho que no retrataba View this post on Instagram A post shared by Aida Domenech (@dulceida) La 'influencer' ha confesado que llevaba mucho sin tener una fotografía con este posado en bikini y no ha dudado en volver a recuperarle recordando algunas fotografías del pasado.

Leona Lewis celebra su 'baby sprinkles' View this post on Instagram A post shared by 𝓁𝑒𝑜𝓃𝒶 𝓁𝑒𝓌𝒾𝓈 🎵 (@leonalewis) En la recta final de su embarazo, Leona Lewis ha decidido realizar una 'baby sprinkles', que es una especie de 'baby shower' pero para madres que quieren una fiesta más discreta.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io