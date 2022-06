Alba Carrillo: su talento oculto View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) La colaboradora ha mostrado a través de sus redes sociales uno de sus grandes talentos ocultos: hacer y bautizar figuras de animalitos. De hecho, ha confesado que uno de sus grandes objetivos es conseguir que todos sus amigos tengan uno hecho por ella.

Jesús Vázquez celebra la renovación de su contrato View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) El presentador ha renovado un año más su contrato con Mediaset, una noticia que le ha dado una gran alegría y que ha hecho que quiera repasar los 32 años que lleva en esta cadena.

Maxi Iglesias y su tierna instantánea de pequeño View this post on Instagram A post shared by Maxi Iglesias (@maxi_iglesias) El actor ha compartido una tierna instantánea de cuando era chico para demostrar que los sueños se cumplen, y es que continúa teniendo una gran afición por los coches.

Laura Matamoros y su bonito mensaje a su padre Instagram La 'influencer' ha confesado que tanto ella como el resto de su familia echan mucho de menos a Kiko Matamoros. Sin embargo, tiene claro que su padre todavía tiene mucho que dar en 'Supervivientes'.

Violeta Mangriñan presume de barriga View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) Violeta está cada vez más cerca de dar a luz y ahora ha compartido unas instantáneas que muestran lo mucho que le ha crecido la barriga.

Rosa López entrena con Roberto Leal Instagram La cantante ha compartido una instantánea junto a Roberto Leal mostrando cómo se ponen en forma juntos en el gimnasio.

