Kiko Hernánde, fan de Diego El Cigala View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) Nuestro colaborador, que cada semana nos trae las novedades de 'Supervivientes', y el cantante han coincidido en un restaurante y Kiko Hernández ha compartido el momento con todos sus seguidores. "Con una grande", ha escrito junto a esta imagen en la que ambos aparecen de los más sonrientes.

Helen Lindes afronta las adversidades con una sonrisa View this post on Instagram A post shared by Helen Lindes Griffiths (@helenlindesgrif) La modelo tuvo que pasar por quirófano hace 6 semanas tras romperse el menisco en un accidente doméstico. Ahora ha compartido como fue el proceso y sobre todo el secreto para superar los malos momentos. "Siempre con una sonrisa y siempre positiva, a pesar de las adversidades. Hace dos años me sometí a una operación de la rodilla por una lesión antigua. Me colocaron un ligamento nuevo y me suturaron el menisco interno. Hace 6 semanas tuve un accidente en casa, una tontería, y sin embargo volví a sentir un dolor horrible y mi rodilla quedó bloqueada. Me había roto el menisco externo esta vez. Así que otra vez a empezar de cero (...). Dicen que las desgracias nunca vienen solas. Al menos intento afrontarlas con una buena actitud. Así que mucho ánimo a todas esas personas que están pasando por sus momentos más bajos. Sonreír y rodearse de gente positiva lo hace todo más llevadero", ha escrito junto al vídeo en el que muestra cómo ha sido su recuperación.

Jordi Sánchez presenta al nuevo miembro de su familia View this post on Instagram A post shared by Jordi Sanchez Zaragoza (@jordisanchez_actor) El actor, que a principios de 2022 estuvo 24 días en coma tras contraer el coronavirus, ha presentado a su nuevo 'mejor amigo', un precioso perrito al que ha bautizado como Manolito.

Sonia Ferrer, ¿granjera busca esposo? View this post on Instagram A post shared by Sonia Ferrer (@soniaferrer) Nooo. La presentadora ya tiene 'un granjero' en su vida, el policía Sergio Fontecha, con el que se casará el 30 de julio. En un principio, Sonia descartó esta foto por creer que tenía punta de "granjera busca esposo' pero después "aguantar un atasco infernal" y "el retraso del AVE", ya no le parece tan mala la foto porque "mucho mejor eso que los males de la urbe".

José Sánchez, de 'La isla de las tentaciones', publica libro View this post on Instagram A post shared by ᴊᴏsᴇ sᴀɴᴄʜᴇᴢ ✝ (@josechof) El guardia civil de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' -que incluso pidió matrimonio a su pareja, Adelina, que le dijo 'Sí' para luego romper con él- ha publicado su primer libro

'#Jaquematerománticos', que describe como "Para ti. Que vives y sueñas, que piensas y sientes, que sufres y padeces, que se te eriza la piel y tienes fuego en el corazón. Para ti es este libro, para que vuelvas a soñar, para que vuelvas a confiar, para que descubras que con solo palabras puedes trasladarte a cualquier lugar".

Lucía Rivera y su foto más sexy View this post on Instagram A post shared by Lucia (@luciariveraromero) La modelo está de vacacines en Italia y ha aprovechado para tomar en el sol en top-less. Aunque para saltarse la censura de Intagram ha tapado sus pechos con sus manos.

Alaska cumple 59 años, ¡muchas felicidades! View this post on Instagram A post shared by ni Tw ni Fb sólo Ig (@alaskaoficial) "Esta rubia en brazos de la ley hoy cumple 59 años... cada día es un regalo", ha escrito la cantante junto a esta preciosa foto de cuando era una niña.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io