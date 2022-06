Ana Obregón recuerda a su hijo en su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) La actriz ha recordado a su hijo en un día muy especial, justo cuando habría cumplido 30 años. Un día muy difícil para ella que ha querido dejar reflejado en sus redes con un emotivo vídeo en el que recuerda todos los que pudieron vivir juntos.

Alessandro Lequio recuerda a su hijo View this post on Instagram A post shared by Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr) El colaborador también ha querido recordar a su hijo en una fecha tan importante compartiendo una bonita fotografía junto a él en blanco y negro.

El nuevo retoque de Julia Janeiro Instagram La hija de Jesulín de Ubrique ha decidido someterse a un retoque en los labios poniéndose ácido hialurónico. Un cambio con el que parece estar de lo más feliz.

Así empieza el día Enrique del Pozo View this post on Instagram A post shared by Enrique del Pozo (@enriquedelpozoartista) El novio de Rubén Sánchez ha confesado que no hay nada mejor que comenzar el día nadando. Sin duda, una buena forma para empezarlo con energía.

Julia Otero vive un programa muy especial View this post on Instagram A post shared by Julia Otero (@otero_julia) La periodista ha anunciado que en esta ocasión harán el programa de radio desde un sitio muy especial, cerca de la playa.

Britney Spears habla de todos sus cambios View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) La cantante ha confesado que todavía no se ha ido de luna de miel, y es que su gran boda ha coincidido con su mudanza, por lo que ahora está intentando amoldarse a su nuevo hogar junto a su chico.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io