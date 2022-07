Amador Mohedano ha sido uno de los integrantes del clan Jurado más críticos con Rocío Carrasco. Una vez estrenadas las dos docuseries, el tío de la ex de Antonio David no ha perdido la oportunidad de responder a su sobrina con varias declaraciones públicas en las que la ha descalificado: "Ella es la que ha estado siempre apartada de su madre. Siempre", ha asegurado en su última aparición en el programa 'Déjate querer' donde se reencontró con su exmujer, Rosa Benito. "Ella ha sido siempre la más rebelde de la casa, había que estar pendiente de ella para todo. Y así todo, se reía de todo lo que le daba la gana. Una niña malcriada. Y punto", aseguraba sobre su sobrina, subrayando que "ella fue la primera que se separó" del resto de la familia. Unas palabras a las que Rocío Carrasco ha contestado.

Telecinco

En su visita al 'Sábado Deluxe', donde ha hablado de la inauguración del museo de Rocío Jurado, Carrasco ha respondido a las declaraciones de su tío de una forma tajante: "Dice que había que estar pendiente de mi, pues tú has estado muy poquito pendiente de mi, por no decir nada". Una forma de echarle en cara que no la ayudara cuando ella peor lo estaba pasando durante su matrimonio con Antonio David, a pesar de que, según narró en la docuserie, pudo haberla ayudado.

Por su parte, Rocío ha rematado a su tío reiterándose en sus acusaciones de que gestionaba mal el dinero de las giras de su madre, unos rumores que ya comenzaron a circular mientras Rocío Jurado estaba en lo mal alto de su carrera. "Y eso que dice Rosa de que le gustaba como le llevaba... también decía que para que me robe otro, que me robe mi hermano y así comen mis sobrinos. Si nos guiamos por lo que decía ella...". Unas contundentes palabras con las que quiere zanjar el tema.

