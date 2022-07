1 Así lucía Toñi Moreno con tan solo 23 años View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) La presentadora nos ha dejado boquiabiertos tras compartir esta foto cuando era jovencita. Siempre viviendo la pasión en su profesión, y es que Toñi lo lleva en las venas.

2 Alejandra y su nuevo amiguito View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA RUBIO. ALX 🖤 (@alerubioc) La joven tiene un muy buen amigo que la acompañará a todos lados, tanto por su tamaño como por su lealtad. La hija de Terelu tiene nueva mascota, un pomerania toy canela.

3 David Cantero, orgulloso de su banda View this post on Instagram A post shared by David Cantero (@david_cantero_informativos) El presentador de informativos Telecinco sacó su lado más canalla y sorprendía en el 'Sálvame Mediafest' con una gran interpretación.

4 Raphael y Natalia Figueroa celebran sus bodas de oro View this post on Instagram A post shared by RAPHAEL (@raphaelartista) "Hoy, 14 de julio ¡hace 50 años de nuestro GRAN DIA! Y AQUI SEGUIMOS", escribía el cantante más enamorado que nunca de su mujer.

5 Rosa Benito recuerda a su ex Amador Mohedano View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) Hace unas semanas, el ex matrimonio se sentaba en el programa de Toñi Moreno, 'Déjate querer' y demostraban que, aunque ya no son pareja, el amor sigue existiendo de otra manera. Rosa ha vuelto a recordar ese día, ¿qué pretende la colaboradora?

6 Laura Escane y Risto Mejide, ¡en remojo! View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) El matrimonio, junto a la pequeña Roma, han intentado combatir estar ola de calor de lo mejor manera posible: pasar el día entero en la mar con su brisa.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io