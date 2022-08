Anabel Pantoja desvela cuáles son sus 'secuelas' tras Supervivientes Instagram La colaboradora ha confesado que desde que regresó ha notado que ya no aguanta ningún tipo de ruido. De hecho, esto le ha impedido poder conciliar el sueño. Además, ha reconocido que una de las peores cosas que llevó en el programa fue estar "sucia". "Tengo que dormir en el suelo", ha confesado reconociendo que todavía no se acostumbra a estar en una cama.

Paula Echevarría disfruta de sus vacaciones junto a su chico View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La 'influencer' ha compartido el increíble día de playa que ha disfrutado junto a Miguel Torres, donde han visto un bonito atardecer.

Laura Escanes y Risto Mejide, "la familia Casa Tarradellas" Instagram Dani Martínez ha disfrutado de un día en casa de Laura Escanes y Risto Mejide. Un momento que ha aprovechado para compartir una fotografía de ellos dos junto a Roma asegurando que le recuerdan a "la familia de Casa Tarradellas".

María José Suárez "echa de menos" a Álvaro Muñoz Escassi Instagram María José Suárez ha compartido una bonita instantánea en la que aparece junto a su pareja, Álvaro Muñoz Escassi. Un momento que ha aprovechado para confesarle lo mucho que le echa de menos.

Roberto Leal y su radical cambio de 'look' View this post on Instagram A post shared by Roberto Leal (@robertolealg) El presentador ha optado por someterse a un gran cambio de 'look' para poder disfrutar del verano estando más fresquito, y es que se ha puesto "muy pelón".

Amelia Bono y Manuel Martos disfrutan de un gran verano en pareja Instagram Tras su reconciliación, la pareja está disfrutando de unos increíbles días de verano donde Amelia Bono ha presumido de su gran don para hacer Bloody Mary

