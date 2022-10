Isaac Torres ya ha conocido a su hija Mía. El que fuera tentador de 'La isla de las tentaciones' ha viajado en coche desde Barcelona hasta Cádiz para ver por fin a la hija que acaba de tener junto a su ex, Lucía Sánchez.

Después de criticar públicamente a la madre de la criatura por no haberle avisado de que estaba de parto, Isaac hacía una declaración de intenciones. "Mañana voy a pillar un tren a Cádiz a primera hora para estar allí", decía. Pero no lo hizo. Finalmente cogía el coche y después de conducir toda la noche llegaba a primera hora de la mañana.

"Estoy superfeliz. Estoy con mi familia, con mis padres, con mi primo... Vengo de ver a Mía. Lucía me ha dejado estar con ella un buen rato y la verdad es que ha sido increíble. Tenerla en mis brazos... ha sido una sensación que no me esperaba", comentaba emocionado el recién estrenado papá.

"Me quedaré esta noche. A ver si puedo verla también otro ratito mañana y ya subiré a Barcelona", explicaba y compartía una tierna instantánea con la pequeña Mía entre sus brazos en casa de su expareja Lucía.