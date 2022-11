Después de unos años un poco extraños debido a la pandemia, la Navidad vuelve a traer las ya tan tradicionales fiesta de empresa. Este año Ana Rosa Quintana se ha vuelto a convertir en la anfitriona perfecta en la fiesta de Navidad de su empresa. Ahora, más radiante que nunca y tras unos meses apartada de la televisión para recuperarse de su enfermedad, la presentadora ha vuelto por todo lo alto a los platós de televisión recibiendo el cariño de todos sus compañeros que no han faltado a su fiesta de Navidad.

Engalanados con sus mejores 'outfit' los colaboradores y presentadores más famosos de la televisión iban llegando poco a poco al lugar donde Ana Rosa ha celebrado junto a su marido, Juan Muñoz, la fiesta de Navidad más esperada. Emma García, Patricia Pardo, Marta Riesco, Makohe, Alexia Rivas, Alba Carrillo o Alejandra Rubio han sido algunas de las invitadas a la cena. Este año la gran ausente ha sido el amigo e inseparable apoyo de Ana Rosa, Joaquín Prat. Se desconocen los motivos por los que la mano derecha de la presentadora no ha acudido a la fiesta de Navidad de su empresa.

Ana Rosa ha aprovechado su fiesta para desvelar sus deseos para 2023. La presentadora se mostró muy contenta de volver a celebrar su fiesta. Y no solo su aspecto delatan el buen momento que se encuentra viviendo, ella ha podido confirmar que se encuentra "feliz y me encuentro estupendamente, como si no hubiera pasado nada", eran sus palabras. Ana Rosa solo desea que las cosas sigan como están ahora ya que el año pasado fue muy duro para ella.