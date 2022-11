Lo que empezó siendo un rifirrafe entre compañeras por William Levy, acabó siendo una tensa bronca entre Alexia Rivas y Marta Riesco a cuenta de Antonio David Flores. Y es que desde que saliera a la luz que el padre de Rocío Flores estaba saliendo con la periodista, esta no ha hecho más que granjearse enemigos aunque la enemistad de Alexia no era conocida por ahora aunque se ha desvelado de la forma más inesperada y brutal.

Todo arrancaba con el tonteo con William Levy que Alexia Rivas anunciaba "a modo de chascarrillo" en su programa Fiesta, donde Marta Riesco es reportera. Una broma a la que la reportera quiso contestar durante el encabezamiento de su pieza en la que había hablado con el actor cubano en los Premios GQ, adonde acudió con su ex mujer, sin esperarse la respuesta de Alexia: “Si me van a dar clases para acabar con una persona como Antonio David, prefiero que no me digan nada”.

Telecinco

Las palabras de Alexia Rivas desencadenaron una lluvia de pullas entre las dos que, sin perder la sonrisa de los labios, protagonizaron una tensa batalla ante sus atónitos compañeros. "Tengo en mi casa al hombre que, para mí, es el más sexy del mundo, que es mi novio. La mejor manera que tengo de contestarte es trabajando", apuntaba Marta subrayando que siempre ha reivindicado que estaba ahí por su trabajo.

Así dio paso al vídeo en el que Marta sorprendía a Levy mugiendo (literalmente) frente a él, un gesto que hizo que el cubano se quedara con su cara tras el evento, donde se volvieron a encontrar. "Mejor la vaca que mensajitos por Instagram con la otra, ¿verdad? ¿Sabes que ha ido a un plató a decir que la respondes al Instagram?...", decía al actor refiriéndose a su compañera como "esa", a lo que el cubano contestaba que "respondo a todo el mundo, no es especial".

Tras verlo, Alexia no pudo evitar contestar: "No tengo ninguna envidia de tener en casa a una persona que lleva 20 años viviendo de destrozar a la madre de sus hijos en televisión", ante lo que Emma García quiso poner orden llamando la atención a la colaboradora, sin éxito. "Yo conté en un plató como broma lo de William Levy", continuaba Alexia, "mis cosas privadas no las cuento en un plató, no como tú, que contaste que habías dejado a tu pareja, que te vas a casar y encima dices que no eres un personaje".

Telecinco

Y es que esto no quedó así. Marta señaló a Alexia Rivas como mala compañera mientras no dejaba de sonreír a cámara: "Tienes bastante difícil que te quieran con comportamientos como los que tienes últimamente con una compañera, que soy yo. Te deseo la misma felicidad que tengo yo, que encuentres a un hombre que te quiera como me quieren a mí y que encuentren un trabajo en el que estés tan contenta como estoy yo ahora en el mío. Trabajando y reivindicando mi trabajo de reportera, como siempre he hecho".

Un golpe bajo que Alexia Rivas contestó teniendo la última palabra desde el plató: "No tengo que ir pregonando lo buena compañera que soy. La gente que me conoce aquí sabe cómo soy como compañera, ella no puede decir lo mismo, por desgracia. He visto comportamientos suyos como compañera que me darían vergüenza absoluta haberlos tenido. Yo estoy aquí trabajando, en el mismo programa que tú. Ella es una gran periodista y yo estoy aquí en plató. Las dos, a nuestra manera, lo hacemos bien".