Participar en 'La isla de las tentaciones' se está haciendo cada vez más cuesta arriba, y no sólo para las parejas (se ha sabido que para esta sexta edición se han presentado más de 1200 parejas), sino también para lo solteros: el casting es duro, y ya no vale sólo con ser guapo. Si no que se lo digan a Miguel Guerrero, que no sólo es guapo oficial de España (ha sido Mister International Málaga 2022), que un título así siempre suma, sino que además le ha venido muy bien tener más trabajos que la Barbie: es influencer con más de 120.000 seguidores en Instagram, es modelo, es empresario (con su marca de ropa deportiva Iron Panther), es futbolista (portero en el Vélez CF) y le encanta entrenar en el gimnasio diariamente. ¿Algo más? Sí: todavía le queda tiempo para irse a República Dominicana para participar como soltero en 'LIDLT'.

Apenas ha comenzado la sexta edición del reality y ya se ha convertido en el que más pasiones levanta, y con razón: tiene 28 años, nació en Córdoba aunque actualmente vive y trabaja en Málaga, mide 1'87m, un cuerpazo cincelado a base de gimnasio y es un tío elegante y con porte. Él mismo se define como "extrovertido, honesto y ambicioso", con unos gustos y hobbies de lo más saludables: "Llevar una vida saludable, practicar todo tipo de deportes, leer libros sobre inversiones y desarrollo personal, viajar, las películas de terror, la edición de vídeos y bailar bachata". A pesar de ser prácticamente un príncipe azul, el título de Mister International España 2022 recayó en otro guapo: Daniel Lorente.

Nosotros, de momento, hemos hecho un repaso de su cuenta de Instagram para conocerle un poco más, y hemos llegado a varias conclusiones: es un chico sano, tiene un cuerpazo, sabe cómo y cuándo lucirlo, conoce muy bien a su audiencia, le encanta viajar por el mundo y además le encantan los animales: tiene un gatito que se llama Simba. Nos va a costar encontrarle algún defecto...